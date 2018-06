FOTO: Po rozchode s kolegom už herečke Dominike Kavaschovej natiera chrbát niekto iný...

Dominika Kavaschová (29) bola po boku Lukáša šťastná viac ako sedem rokov. Zaobstarali si spoločné bývanie, ale do svadby sa nehrnuli. Tvrdili, že čo sa týka sobáša, sú na rovnakej vlne a k šťastiu im to nechýba. Hovorí sa však, že siedmy rok vo vzťahu je kritický a to sa naplnilo aj u tejto dvojice. Už je to viac ako rok, čo sú herci od seba a ani jeden odvtedy nepredstavil nového oficiálneho partnera. Ani svoj rozchod nekomentovali, zdá sa, že sa ich vzťah jednoducho unavil.

Neskrýva sa

Pár týždňov pred rozchodom sme Dominiku s Lukášom náhodou stretli na kúpalisku. Vtedy ešte pôsobili ako šťastný pár. Hoci mnohé známe tváre sa kúpaliskám v Bratislave radšej vyhýbajú, táto dvojica bola výnimkou. Milenci si nepotrpeli na luxusné rezorty v blízkom Rakúsku či Maďarsku, užiť si vedeli aj so skromnejšími službami. Dominika si na obed dokonca dopriala klasické kúpaliskové jedlo – párok v rožku.

Nahradil ho kolega

Zhodou okolností sme Dominiku stretli pri jednom bratislavskom jazere aj tento rok. Spoločnosť jej však už robil iný muž a párok v rožku vymenila za čipsy. Predminulú horúcu sobotu si herečka naplno užila. S knihou a dvoma balíkmi čipsov si rozložila deku pri jazere v Petržalke. Najprv si spokojne obzerala vodu a prírodu a potom vytiahla hrubú knihu. Pred čítaním si ešte s obrovským úsmevom urobila zopár selfie fotiek a prišiel čas aj na dobrôtky. Zdalo sa, že herečka bude sama. Takmer po dvoch hodinách sa však pri nej objavil mladík s krásnym vypracovaným telom. Vybozkával ju a len čo sa vyzliekol, Dominika ho požiadala o dôverné natretie chrbta.

Nová láska?

Nie, nie je to tak. Nejde o nový herecký párik. Krásnym telom tam totiž pútal pozornosť Dominikin herecký kolega Jakub Lorencovič (28). Diváci si ho pamätajú z Búrlivého vína, no viac sa „preslávil“ porno kauzou, keď sa priznal, že ako osemnásťročný urobil chybu a dal sa nalákať na natočenie gay porna. Hoci sa dvojica správala k sebe dôverne, bolo vidno, že sú len dobrí priatelia. Dominika si čítala, Jakub sa opaľoval a striedali to krátkymi a vtipnými debatami. K večeru spoločne zdvihli kotvy. Rozlúčili sa však a každý sa vybral opačným smerom, keďže parkovali na odlišných miestach.