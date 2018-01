FOTO: Pozrite sa ako vyzeral sexsymbol z Oravy kedysi. Vždy si dal záležať na imidži

Jedno obdobie mal poriadne dlhé „háro“, ktoré mu mohla závidieť nejedna spolužiačka. Na imidž si potrpí aj dnes. Okrem oblečenia má vždy aj bezchybne vyčesané vlasy a vidno to i vtedy, keď má účes pôsobiť nedbalo.

Zaujal i bez svalov

Detský šibalský „kukuč“ ostal hercovi dodnes. No už nie taký nevinný ako v čase, keď dral školské lavice. Dámy ho zaradili do kategórie sexsymbol a on sa nad tým iba usmieva. A robí všetko pre to, aby si označenie naozaj zaslúžil. Stará sa aj o to, čo ukrýva pod moderným outfitom. Milan pravidelne cvičí, ale skôr ako v posilňovni ho nájdete v parku. „Zamiloval som si workout, denné cvičenie v prírode,“ priznal.

Keď ráno odvedie deti do škôlky, zacvičí si, cestou kúpi pečivo a ide domov. „Začal som kvôli práci a zistil som, že ma to baví,“ tvrdí. Paradoxne, keď mal začať natáčať film Eva Nová, svaly sa jeho filmovej postave nehodili. „Preto ma režisér poprosil, či by som si nedal na štyri mesiace pauzu. Bola to jednoduchá cesta k filmovej postave. Omnoho ťažšie je to naopak,“ spomína. Ani vtedy však nestratil obdivovateľky.

Sympatický otec troch detí vyrastal na Orave aj so šiestimi súrodencami. Priznal, že bol mamičkin miláčik. Teda dovtedy, kým sa nenarodila sestra, na ktorú zo začiatku aj žiarlil. Bol totiž zvyknutý, že všetko sa točí iba okolo neho ako najmladšieho z rodiny. Milan bol už ako dieťa riadny expert a tvrdí, že asi neexistuje nič, čo by nevyviedli.