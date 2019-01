FOTO: Privilegovaný režim! Dcéra Dary Rolins si môže užívať dovolenku aj cez školský rok vďaka...

Mama s dcérou sa vybrali zase raz na Bali. Ale nie klasicky na týždeň či dva, ale rovno na celý mesiac. Okrem toho, že si užívajú slnko, more a hlavne pokoj, malá Lola má aj svoje povinnosti. Musí sa učiť.

„Viem, že vás to zaujíma, pretože sa na to pýtate vlastne každý rok. Takže: Lola má vždy v čase, keď sme na Bali, mesačný individuálny študijný plán!“ odkazuje Dara na Instagrame. Vyučovanie majú vždy doobeda a postupujú presne podľa pokynov triednej učiteľky. Mailom jej pravidelne posiela na vypracovanie aj písomky a kontroluje, či všetkému učivu rozumie.

„Práve dnes písala jednu z vlastivedy, zajtra ju čaká čeština. Je to šikulka a aj vďaka tomu sme extrémne šťastné, že jej to škola umožní. Nechceme viac provokovať, ale áno, tu na Bali je VŠETKO, aj to učenie zábava,“ dokončila svoj preslov speváčka. Samozrejme, jej fanúšikovia sa, ako vždy, rozdelili na dva tábory. Jedni jej fandia a prajú peknú dovolenku, druhí to považujú za maniere. Dara si však svoj oddych pokaziť nenechá.