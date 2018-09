FOTO: Puškárová a Kucherenko sa lúčili s letom. Keď dve blondínky robia to isté...

September je už tu, možno ste si povzdychli pri pohľade do kalendára aj vy. Moderátorka Markízy Zlatica Švajdová Puškárová na sociálnej sieti zverejnila fotografiu s mladším synom Adamom Jaroslavom, ktorý sa narodil v máji minulého roka. Nostalgicky si povzdychla: "Milované leto - bosé nohy, cikády, všetky tie vône, teplé večery, juuuuuj neviem sa s tým letným životom rozlúčiť‼ Malé chlapča ešte netuší čo september prináša."

Pridala aj zmienku o staršom synovi: "A LEO má zajtra hokejový zápas v Maďarsku. Takže školské prípravy sú u nás pokojné. Btw LEO má tak super školu a kamarátov, že mu koniec prázdnin ani akosi nevadí," dodala.

Treba zmeniť podnebie

Modelka Silvia Kucherenko má koncom leta iné starosti. S letom sa rozlúčila záberom, ktorým určite nesklamala fanúšikov. V bikinách ukázala do objektívu pozadie a kontrolujúc bazén, poznamenala vecne: "Leto nám pomaličky končí, je načase zaletieť do nejakej teplej destinácie." No nech sa páči.



Ktorá rozlúčka s letom vám sedí viac a ako ste sa s ním rozlúčili vy?