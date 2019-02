FOTO: Rami Malek si vzal sošku Oscara a potom to prišlo. Museli k nemu utekať zdravotníci!

Herec Rami Malek, ktorý stvárnil vo filme Bohemian Rhapsody Fredyho Mercuryho, sa môže tešiť. Doma má už najcennejšiu trofej, aká sa dá vo filmovom priemysle získať.

Keď zaznelo počas odovzdávania Oscarov z pódia jeho meno, bol úplne bez seba. Okamžite vybozkával svoju priateľku, herečku Lucy Bointon a utekal si po cenu. "Panebože...," povzdychol si, keď vyšiel na pódium. "Moja mama tu niekde je... Ľúbim ťa. Ďakujem svojej rodine za toto všetko. Môj otec sa na mňa myslím, zhora pozerá... Som zaviazaný všetkým, čo mi pomohli sa sem dostať, čo to so mnou riskli. Ďakujem Queen, že ste mi dovolili byť súčasťou vášho fenomenálneho posolstva. Aj mnohí kolegovia herci, ste lepší ako ja, bez vás by som tu nebol... Natočili sme film o gejovi a imigrantovi, ktorý žil život podľa seba. Dnes ho oslavujeme..." Nakoniec povedal vetu: "Budem si tento večer po celý život po zbytok života pamätať."

Takmer prišiel k úrazu

Večer si bude pamätať aj preto, že si vyrobil menší trapas, ktorý ihneď rozmazali ľudia na sociálnych sieťach. Po schádzaní z pódia sa totiž nešťastne pokĺzol. Zachraňovať ho museli prísediaci. Po incidente k nemu vyštartovali zdravotníci. Vyzeralo to vážne, pretože sa okolo neho zhŕklo viac ľudí. Otrasený Malek sa však pozbieral a v zákulisí to poriadne roztočil. Striekaním šampanským mohol konkurovať pretekárom formule 1, keď sa tešia z víťazstva.

