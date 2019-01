FOTO: Rodina Rytmusa a Jasminy sa ROZRÁSTLA. Je rozkošná a dajú jej dobrú výchovu

V domácnosti Jasminy a Rytmusa, ktorí si len nedávno zadovážili nové spoločné bývanie, bude veselšie ešte skôr, ako sa narodí dieťa. Rozhodli sa totiž, že sa ich rodina rozšíri o rozkošného štvornohého miláčika z chovnej stanice. Je to kráľovský pudel menom Daphne a Jasmina ho označila za nového člena rodiny. Pochválila na ňou na sociálnej sieti s tým, že im začala ďalšia nová kapitola v živote. Inšpirovala ju kamarátka, ktorá má s týmto plemenom skúsenosti.

Jasmina si teda zadovážila fenku s úžasnými očami a je ňou nadšená. Nenechala nič na náhodu a tak jej s Patrikom zabezpečili aj tú najlepšiu výchovu. Bude im s ňou pomáhať profesionálny tréner psov Matúš Giacko. "V živote som nestretla nikoho, kto by tak vedel precítiť psiu dušu ako on. A tak sme sa dohodli že prepojíme naše životy. V priebehu aspoň jedného roka budeme spoločne Daphne všetko učiť, hrať sa, spoznávať, skrátka robiť všetko preto, aby sme tak ako ona nám, aj my jej život obohatili a mali ho spoločne nádherný," napísala Jasmina na sociálnej sieti. Dodala aj to, že sa teší, ako ho bude Patrik venčiť.

Matúš Giacko je tréner, ktorý svoju prácu berie naozaj srdcom. Chce zlepšiť vzťah ľudí so psami. Prezentuje sa okrem iného aj týmito slovami: "Neteší ma, keď ľudia od psa očakávajú plnenie príkazov a nechcú ho pochopiť. Neteší ma, keď kvôli nesplneným očakávaniam končia psy v útulku. Mojím cieľom je naučiť vás načúvať vášmu psovi predtým, než bude vedieť načúvať on vám. Naše spoločné hodiny sú vždy prácou troch rovnocenných partnerov – trénera, psa a majiteľa. Učíme sa všetci od seba navzájom, rešpektujeme sa a dôverujeme si."

Keďže Jasmina predpokladala, že budú mať ľudia poznámky k tomu, že si mohli vziať radšej psa z útulku, preventívne poradila, aby sa na to vykašľali. "Každý nech urobí tak ako cíti. Nepochybujem o tom že útulkáčikovia sú výborní spoločníci, sama som chodila venčiť, ešte keď sociálne siete neboli a obrovskú poklonu si zaslúži každý, kto si odtiaľ psíka vezme. My sme sa však rozhodli takto," dodala.

Psi, ktoré prinášajú okrem nezištnej lásky a radosti, môžu byť aj zdravotným benefitom pre malé deti. Ak sa deti stretnú so zvieratami od malička, môže im to pomôcť vybudovať lepšiu imunitu.