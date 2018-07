FOTO: Sajfa zainvestoval do skvostného výhľadu. Kto si všimol, čo mu to visí na stene?

Sajfa má skrátka štýl. Prostredie okolo seba kultivuje tak, aby nebolo nudné a treba povedať, že sa mu to darí. Na sociálnej sieti sa tento estét pochválil zaujímavou tapetou - na bielom podklade je na prvý pohľad trochu chaos čiernych čiar, ale na druhý pohľad je celkom jasné, že sú to línie, o ktorých snívajú muži. "Pracovňa. Vlogovňa. Strižňa. Odkladací priestor," napísal k zaujímavému obrázku a poďakoval sa kamarátom architektom Moroczovcom za ich skvelý nápad.

"Milujem toto miesto," vyznal sa a dodal: "Vyzerá ako z architektonického žurnálu. Čo poviete?" Hovoríme áno, a na Sajfovu otázku na záver, či tam veľmi vidno ženské prsia, len toľko: Áno, vidno, krásne rafinovane nakreslené.

Napokon, aj fanúšikovia ocenili tento skvostný výhľad podnecujúci fantáziu. Odklepli mu ju s tým, že tapeta nie je vulgárna, aj keď sú to samé prsia. Ozvala sa aj nejaká biznismenka s nápadom: "Tá tapeta je senzačná! Prosím, nech ju začnú predávať!" Nuž, ak sa Sajfa vzdá exkluzivity, záujemcov by určite bolo. Nalepili by ste si taký motív na stenu?