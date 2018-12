FOTO: Sajfa s Veronikou si dopriali parádny koniec roka. Nič pre slabé povahy!

Matej Sajfa Cifra sú v manželkou Veronikou veľkí svetobežníci a dokazujú to aj na konci roka. Lúčia sa s ním naozaj parádne - na druhom konci sveta, v Hongkongu. "Vďaka rok 2018, bol si úžasný a cítim to, že rok 2019 bude ešte úžasnejší. Aj vďaka tebe Veronika," rozlúčil sa moderátor so Starým rokom. Urobil tak na obľúbenom turistickom mieste - na Victoria Peak, kde je slávna 360-stupňová vyhliadka Sky Terrace 428. Poskytuje úžasný pohľad na celé veľkomesto a jeho pôsobivé mrakodrapy. Pokiaľ ich teda nezastiera hmla. Kto má fóbiu z výšky, radšej by mal na túto atrakciu zabudnúť.

Do Hong Kongu sa vraj najviac oplatí vycestovať práve od októbra do decembra, kedy hmly strieda slnečné počasie. Sajfovi a Veronike to zdá sa, vyšlo.

