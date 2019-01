FOTO: Seriálový otecko prvýkrát na Plese v opere. Po takom vyznaní túži každá žena!

V sobotu otvoril 19. ročník Plesu v Opere prakticky celú plesovú sezónu. Pozvanie prijali športovci, politici, herci a aj významní funkcionári. V historickej budove divadla v centre Bratislavy si prvýkrát užili večer aj niektorí nováčikovia plesu. Medzi nich patril aj obľúbený seriálový otecko Marek Fašiang (32). Slávnostný večer si pochvaľoval a svoju plesovú partnerku vychválil do nebies. ,,Na plese v Opere som bol prvýkrát. Bola to pre mňa novinka a zároveň som si túto akciu veľmi užil. Aj keď nie som parketový lev, pretože skôr mi voňajú koncerty, aj tak som si to užil. Dostal som sa tam vďaka mojej šikovnej mame. Obdivujem ju, bolo mi cťou jej robiť spoločnosť a zároveň jej ďakujem, že som si mohol taký večer užiť a robiť jej spoločnosť," vychválil svoju mamu, Ingrid Fašiangovú, ktorá je generálnou riaditeľkou Divadla Nová Scéna.

Mamu na parkete príliš nevykrúcal a rád túto úlohu prenechal svojim priateľom. ,,Je pravda, že sme tancovali v rámci možností. Stretol som tam veľa priateľov a zatiaľčo moji kamoši vyzvŕtali moju mamu, tak ja som zabával ich partnerky. Bol to pekný večer" opísal nám svoju skúsenosť seriálový otecko Marek.