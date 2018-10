FOTO: Sexi chlapci okrem vymakaných tiel odhalili aj záhadu boxeriek!

Nielen porotkyňa Diana, ale aj tisícky žien pri televíznych obrazovkách predýchavali, keď sa na pódiu Talentu objavili mladíci v krojoch a do ešte väčších mdlôb sa dostali, keď fešáci začali kroje zo seba zhadzovať. Aj keď skupina The Gentlemen Slovakia sú tanečníci – striptéri, pred kamerami ostali v boxerkách. A tak je to aj na ich vystúpeniach.

Herec Milan Ondrík sa zapotí: Jeho rodinu čaká zásadná zmena!

Naostro

Okrem Diany Mórovej aj ďalšie diváčky zaujímalo, aký motív majú chalani na obtiahnutých boxerkách. A my sme to pre vás zistili, aj keď Lukáš a Martin, zakladatelia skupiny, dlho zatĺkali. „Som naostro dnes,“ vyhŕklo z Lukáša pri tom, ako si nakukol do nohavíc, aby skontroloval, či náhodou nemá na sebe inkriminované boxerky. Zabudol si spodky u nejakej slečny? „Nie, kdeže! Výnimočne chodím naostro, ale mali sme tréning a zabudol som si náhradné boxerky. Nechcel som si nechať spotené, tak som teraz bez. Ale doma som kontroloval boxerky, v ktorých sme vystupovali v Talente, a sú na nich kvetinky,“ zodpovedal horúcu otázku posledných dní.

Neuveríte, k čomu ťahá syna herečky a motocyklového pretekára!

Nie sme samoľúbi

Títo dvaja svalnáči sa poznajú zo striptízovej skupiny, v ktorej predtým pôsobili. „Rozhodli sme sa odísť a vyskúšať to sami. Chceli sme ukázať, že oldschoolový striptíz je dávno zabudnutý. Chceme nastoliť nový štýl striptízu – muzikálový. Divadelno-tanečné vystúpenia plné zábavy a efektov,“ vysvetľujú. K ďalším dvom členom skupiny prišli rôzne. „Jedného som našiel na Instagrame. Videl som, že je fešák, tak som mu napísal. Pýtate sa, ako vie muž zhodnotiť, že ten druhý je fešák? Viem to zhodnotiť presne tak, ako žena vie povedať o druhej žene, že je pekná. Nie sme samoľúbi, nemyslíme si, že sme najkrajší,“ smejú sa Lukáš s Martinom. Ďalší sa k nim dostal ako hostes z predchádzajúcej skupiny. „Nebol striptér, ale urobili sme ho z neho,“ vravia so smiechom. Posledného do štvorice oslovil Martin vo fitku, kde sám pôsobí ako tréner. „Trénujem vo fitku a je tam veľa atraktívnych chalanov, ale nie každý je na to stavaný,“ hovorí. Lukáš ho dopĺňa: „Nám ide o to, akú má kandidát psychiku, ako vníma ženy, ako sa správa v spoločnosti, čo vyžaruje. Keď sa nevie správať, u nás neobstojí, to vrhá potom na celú skupinu zlý tieň. Sila skupiny je v najslabšom článku,“ podotýka. Tancovať sa dá naučiť, ale adept musí mať sluch. „Dobrý striptér musí mať výzor, správanie, sluch a pohyb, a je extrémne ťažké nájsť u jedného toto všetko dokopy,“ dodáva Lukáš.

FOTO: Ako starne sex symbol? Kedysi najatraktívnejšia žena sveta oslávi zajtra 84-té narodeniny

Tanečnice z Lúčnice inšpiráciou

Názov skupiny vymyslel Lukáš. „Chcel som, aby to bolo svetové, aby sme sa za nič nehanbili. Chceme na tom byť tanečne tak, aby si nás volali do klipov a filmov. Ja som už hral v seriáli Semafor, aj účinkoval v dvoch klipoch a tancovali sme v Adela šou,“ vymenúva úspechy. Nápad, ako zaujať v Talente, skrsol v hlave Maťovi. Už dávnejšie chcel vytvoriť niečo rýdzo slovenské a inšpirovali ho aj tanečnice z Lúčnice, ktoré boli na ich vystúpení. „Povedali mi, že by bolo super zakomponovať do vystúpenia slovenské ľudové tance, že by sme rozsekali publikum. Podarilo sa, máme najviac lajkov v histórii na Instagrame JOJ-ky,“ teší sa Martin. Choreografie im stavia známy tanečník a choreograf Johnny Mečoch, pod ktorého tanečným vedením vyhrali majstrovstvá Európy v striptíze v duo tanci.

Takto známu herečku poznačila rakovina: "Zúfalka" zverejnila fotografiu BEZ VLASOV

Neslušné návrhy neberú

Ako sa dá zvládnuť, keď sa na nich vrhne desať žien? Majú to vraj upratané v hlave. „Vieme, čo chceme a držíme sa cieľa. Nenarúšame si svoju cestu niečím, čo s ňou nesúvisí,“ vravia. Na otázku, či dostávajú ponuky po vystúpeniach, odpovedajú žartom: „Cez zadný východ sa snažíme čím skôr ujsť. Ale nie, práveže po každom vystúpení chceme prísť do kontaktu so ženami, ale iba kvôli tomu, aby sme od nich počuli názory na svoju prácu. Chlapci sa musia správať slušne, v tom som striktný. Samozrejme, často počúvame, prečo neodhalíme aj intímne partie. A načo? Predstavivosť je veľmi silná. Je ľahké ako striptér ukázať všetko a my si držíme svoju úroveň, čiže čo má zostať zahalené, nech aj zostane,“ myslia si.

Uchádzačka o prezidentskú kandidatúru Gabriela Drobová o tom, ako sa vysporadúva s tým, že nemá deti

Náročné na vzťahy

Na otázku, ako sú na tom s priateľkami, odpovedajú záhadne, no netaja, že veľa žien si myslí, že nemôžu mať priateľky – veď ktorá by to s nimi zvládla? „Sčasti majú pravdu, na psychiku je to veľmi ťažké. Keď odídeme v piatok a prídeme v nedeľu večer, ešte k tomu niekedy s nejakým škrabancom alebo uhryznutím, čomu sa nevyhneme, naštrbuje sa dôvera. Ale závisí jednotlivo od každej ženy, ako je nastavená,“ vysvetľuje Martin. „Nie je to však o remesle, ale o psychike. V tej žene sa to kopí, raz mesačne príde výbuch, tri dni tichá domácnosť a potom je zas pohoda,“ konštatuje. Doma priateľkám vraj netancujú, no dievčatá sa vynašli. „Niektoré si na našich vystúpeniach zaplatili súkromný tanec,“ priznávajú so smiechom. Maťo dodáva, že v rodine majú oporu. „Moji aj Lukášovi rodičia sa na šou boli pozrieť. Videli, že to má úroveň, nie je to vulgárne, ale zábava, dobrá šou.“ Lukášova mama je dokonca ich krajčírka, šila im aj kroje do Talentu. „Vyrábala tiež transparenty do televízie, vytlačila si naše letáky a chcela ich roznášať po meste. Po každej šou má vždy vykričaný hlas a nerozpráva dva dni,“ hovorí Lukáš. „Je skvelá. Sem-tam nám napečie koláčiky,“ dodá Martin.

Výrazne pochudnutá! Karin Haydu prezradila, či zhodila pre lásku

Zákaz tetovania

Jedno tanečné číslo natrénujú zhruba za dva mesiace, pričom cvičia denne. Ich svalnaté telá zdobia výrazné tetovania, no Martin je výnimka. Zatiaľ je čistý a všetci v skupine sa zhodli, že tak to musí ostať. „Je dnes rarita nebyť potetovaný a ešte sa aj živiť týmto,“ vraví Lukáš o kolegovi. Martin istý čas tetovanie zvažoval, potom ho to prešlo. „Keby som si dal jedno malé tetovanie, ťahalo by ma to k ďalším,“ myslí si.

Pomáhajú

Rozvášnené fanúšičky ich vraj ešte nezranili, no stane sa, že na chalanov letí podprsenka alebo nohavičky. Lukáš bol raz vážne zranený, keď na diskotéke narobila šarapatu rozbitá fľaša. „Keď som doskočil, šmykol som sa a padol som na tvár, bol som v bezvedomí. Skončil som v nemocnici, zašívali ma, bolo to strašné. A raz som si vytkol členok.“ A ako reagujú dámy, keď ich volajú k sebe na pódium? „Už vieme rozoznať, ktorá chce ísť a ktorá nie, ale aj keď sa pomýlim a povie, že nechce, vyberiem inú. Nesilíme to. Po šou väčšinou povedia, že to bolo super a išli by ešte raz. Dokonca sme mali na vystúpení deväťdesiatročnú babičku, ktorá prišla s dcérou, vnučkou a pravnučkou. Máme rešpekt voči veku – inak tancujeme pre dámu v rokoch a inak mladým babám. A môj najemotívnejší zážitok bol, keď mi hostes na súkromný tanec priniesol ženu na vozíku s ťažším postihnutím. Bol to úžasný pocit, na jej pohľad nikdy nezabudnem,“ vraví s dojatím Lukáš. Martin hovorí, že fungujú aj ako psychické odreagovanie od problémov. „Mal som paniu, ktorá bola asi štyri roky vdova. Uzavrela sa pred svetom, nikam nechodila. Váhala, či ísť na naše vystúpenie, ale známe ju presvedčili a po ňom nám poďakovala, že prvýkrát od smrti manžela sa uvoľnila a bola myšlienkami inde, konečne zo seba zhodila smútok,“ opisuje ďalšiu emotívnu recenziu na ich umenie Martin.

Plešinové patálie: Ľuboš Kostelný chce takto KURIÓZNE vyriešiť stratu vlasov!

Skupina

Lukáš (Lucas 27) – celý život športuje. Venoval sa karate, gymnastike, športovému aerobiku, hip hopu, break danceu, thajskému boxu. Vyštudoval vysokú školu – sociálne služby a rodinné právo. „Robil som asi všade, v hypermarkete som nakladal šaláty, popri vysokej som robil vo fabrike za pásom nočné dvanástky, žil som dva a pol roka v Anglicku. Vrátil som sa, lebo stáť za pásom ma ubíjalo a dostal som ponuku venovať sa striptízu. Teraz sa venujem organizačným veciam pre rôznych umelcov, plus našej skupine.“

Marek (Marcio 27) – Michalovce, od podnikania sa presunul do sveta striptízu, v ktorom sa doslova našiel. Pracoval v strip group vo Švajčiarsku vyše dvoch rokov. Popri stripu sa venuje fotomodelingu a práve spustil aj Youtube vlog Mark Topol Striplife, v ktorom predstavuje, ako vyzerá neobyčajný život striptéra.

Martin (Chris 32) – fitnestréner, osemnásť rokov hral hokej, po vážnom zranení sa dal na telovýchovu. Počas týždňa sa venuje najmä fitnesu, vyštudoval vysokú školu v Banskej Bystrici zameranie fitnestréner a učiteľ telesnej výchovy.

Miro (Anthony 27) – má svoje fitko v Liptovskom Hrádku, kde cez týždeň robí aj fitnestrénera, je vyštudovaný inžinier, robil aj mestského policajta, v roku 2015 vyhral súťaž v plážovej kulturistike Men´s Physique.

Za kožuch vysolila desaťtisíce Dominika Cibulková aj TIETO známe dámy!

Neuveríte, čo raňajkuje Zuzana Vačková v kúpeľni!

Ivana Regešová doplatila na svetovú hviezdu. Skončila na silných liekoch