FOTO: Šokujúce outfity zo súťaže krásy: Celebrity sa predbiehali vo vystavovaní pŕs a takmer sa odhalil aj jeden rozkrok!

Okrem finalistiek uchádzajúcich sa o korunku najkrajšej Slovenky za rok 2018 sa zdalo, že aj pozvané hostky sa bijú o to, ktorá viac zaujme. Známe dámy sa nahodili do odvážnych šiat, ktoré v mnohých prípadoch odhaľovali viac, ako by na spoločenskú udalosť bolo vhodné. Riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková vystriedala dvojo šiat – počas priameho prenosu odhalila dekolt v hlbokom výstrihu a na after párty zvolila róbu síce ku krku, ale z priehľadnej čipky a tak jej telo mohli prítomní obdivovať do detailov.

MISS Slovensko 2018: Rolins lákala divákov na nahé telo, Hanzlík si robil vlastné promo, 2. vicemiss učila bosá Boučka tancovať

