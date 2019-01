FOTO: Šokujúce premeny Nory Mojsejovej. Pamätáte si ešte vypapkanú peroxidku?

Košičanka sa pred rokmi zviditeľnila vlastnou reality šou, kde si do svojho domu na Pereši na niekoľko týždňov nasťahovala odvážnych súťažiacich. Spolu s vtedajším manželom Braňom sa prezentovali luxusom aj vulgárnym slovníkom. Hoci temperamentná východniarka vyzerala, že ju nič nezlomí, nestalo sa tak. Po večných alkoholických excesoch sa rozviedla. Braňo mal niekoľko malérov, či už alkohol za volantom, alebo fotky s prostitútkami, ktoré obleteli všetky médiá.

Počas nahrávania reality šou sa Nora spoznala s Kabrheľom alias Versačem, s ktorým ostala v kontakte ako kamarátka. Znepriatelila ich však pôžička. Versače tvrdil, že mu nevrátila 853-tisíc eur a hnal ju pred súd. Ona to popierala, no košický súd ju uznal za vinnú z podvodu a poslal ju za mreže. Ale Kabrheľ, s ktorým sa medzičasom Nora znova skamarátila, zostal v šoku a snažil sa jej pomôcť a ani sa tým netajil.

A skutočne to aj urobil. Keďže príbuzný môže podľa zákona odoprieť vypovedať, ak by tým spôsobil trestné stíhanie, nasledoval šokujúci sobáš s dvoma svedkami v obci neďaleko bydliska Nitrana. Po posedení v reštaurácii išiel každý svojou cestou. Versače sa o päť dní pustil do modernizácie vily na Pereši, ktorú na neho ešte pred svadbou prepísala. Napísal dokonca na súd, že nesúhlasí s jej trestným stíhaním. Dosiahli, čo chceli – stíhanie zastavili, Nora bola slobodná.

Dnes je z nej úplne iná žena. Za mrežami výrazne schudla a blond farba bola minulosťou. Aj jej výstredný extravagantný štýl je preč a dnes jej stačia rifle a tričko. Minulosťou je už aj manželstvo s Versačem, opustila dokonca aj východ a presťahovala sa do Maďarska.