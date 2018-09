FOTO: Dominika Mirgová ronila krokodílie slzy kvôli synovi. Musela...

Koniec prázdnin je rovnako ťažký pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí svoje ratolesti odprevádzajú do škôl či škôlok. O to ťažšie je to vtedy, ak do týchto zariadení idú deti po prvýkrát. Na vlastnej koži si to užila aj speváčka Dominika Mirgová (26), ktorá svojho malého Peťka musela včera odprevadiť do materskej školy a poriadne si pri tom poplakala...

Darmo, citlivé matky tieto situácie zvládajú ťažšie ako ich ratolesti a Dominika nebola výnimkou! „A už je z neho škôlkar. Dnes bez sĺz prišiel do škôlky, do skrinky pekne uložil veci, obul papučky, vybozkával mňa, tatinka, deda a zakýval. Maminka by nebola maminka, keby neplakala, ale došlo mi len ľúto, že ešte len nedávno bol taký maličký a už nás za chvíľu nebude potrebovať...,“ posťažovala sa na sociálnej sieti Dominika.

Podporil ju aj Boris Pršo

O speváčke je známe, že má so svojou mamou a aj otcom veľmi blízky vzťah a v tomto duchu vedie vo výchove aj svojho syna. Preto je jasné, že keď videla syna prvýkrát stáť vo dverách predškolského zariadenia, emócie ju doslova prevalcovali.

K jej nostalgii sa na internete vyznala aj speváčkina mama. „Moje malinké, ako keby som videla teba. Išlo mi puknúť srdiečko a mám to dodnes, vločka moja, keď odchádzaš preč, ale viem, že keď sa vrátiš domov potrebuješ ma. Musíš mu dať krídla, aby mohol vzlietnuť a teplo domova, aby sa tešil vrátiť. Má najlepšiu maminku a tatinka,“ povzbudila Dominiku jej mama. K nej sa pridal aj markizák Boris Pršo, ktorý stále bojuje s podlomeným zdravím kvôli porážke. „Potrebovať vás bude stále, na tom sa nič nezmení celý život. Niečo o tom viem, ale ste mega zlatí všetci. Držte sa mi...,“ odkázal jej Boris.

Každopádne, na toto „dospievanie“ syna si Dominika bude musieť chtiac-nechtiac zvyknúť...