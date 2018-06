FOTO: Tehotná plejmejtka sa zbavuje luxusných kabeliek!

Bývalá plejmejt by mala v auguste porodiť svoje prvé dieťa. Ani s bruškom však neprestáva myslieť na módu, objavuje sa na spoločenských podujatiach a nedá sa nevšimnúť, že si na kabelky potrpí. „Najradšej mám backpack, čiže ruksaky. Sú veľmi štýlové, v kurze, a navyše sú dievčensky milé. Ale do spoločnosti mám rada kabelky na plece, elegantné na retiazke. Kabelka je doplnok, ale mala by byť funkčná,“ myslí si. „Čo sa týka veľkosti, preferujem menšie, malé alebo stredné. Nie som vysoká a s veľkou taškou sa cítim smiešna.“

Manžel neprekvapuje, len zaplatí

Janka tvrdí, že nie je kabelková maniačka: „Keď sa dajú kupovať kabelky, sú na to financie, prečo nie... Ale zasa nemám ich toľko ako niektoré iné osobnosti.“ Tehuľka si nepotrpí na to, aby jej kabelka ladila k topánkam. Riadi sa zásadou, že ak je výrazne oblečená, dáva na klasiku, a keď má jednoduchý outfit, vyberie si výraznejšiu kabelku, ktorá ho oživí. A kde si vyberá nové úlovky? „Skoro všetky mám zo zahraničia, minimálne z Viedne. K dovolenke patrí vždy aj malý shopping,“ smeje sa. Manžel, Američan Thomas, ju kabelkou prekvapiť nezvykne. „Môj muž je v tomto suchár, nie je módny guru. Priala by som si, aby mi niekedy kabelku kúpil sám od seba, ale nie je ten typ. Bál by sa, že by sa netrafil. Raz sa stalo, že videl, ako si niečo pozerám v obchode a potom mi to doniesol na Vianoce. Skôr mi však dá peniaze na kabelku, akú si vyberiem sama.“

Zlízla si to

A čo sa v jej kabelke skrýva? Bežné veci, ako má väčšina žien – kozmetika, hygiena, parfum, krém, slnečné okuliare, mobil. „V poslednom čase aj osobný talizman, ale neprezradím, čo to je,“ vraví. Priznáva, že meniť kabelky je lenivá, prekladať veci z jednej do druhej sa jej nie vždy chce. „Ale zas – štýl je štýl. No v každej kabelke mám dva-tri rúže alebo lesky, takže keď si zoberiem inú kabelku, je to ako mačka vo vreci, aký rúž si potom dám.“ Janka má aj nepríjemnú spomienku na jeden extravagantný kúsok. „Raz ma v módnej polícii ničili kvôli kabelke v tvare psa. Písali, že je to vrchol nevkusu, pritom kabelka v kombinácii s krištáľmi bola z luxusného obchodu v centre Londýna. Neskôr mala takú istú známa moderátorka a jej kabelku opisovali ako ikonickú,“ povzdychla si. Janka netají, že má luxusné kúsky, ale nijak špeciálne sa o ne nestará. „Mám rada pekné veci, ale nie som až tak materiálne založená. Doteraz som mala viac než tridsať značkových kabeliek, no po čase som ich predala a kúpila si niečo iné.“

