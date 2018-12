FOTO: Šaty moderátorky Plesu v opere Lucie Hurajovej sú odhalené!

Už vyše mesiaca pracuje módny dizajnér Marcel Holubec W. na róbe Lucie Hurajovej, v ktorých bude sprevádzať počas 19. ročníka Plesu v opere. Boli sme sa pozrieť na skúške.

Závidela blondínkam

Luciu s Marcelom spája priateľský vzťah, preto jej výber návrhára bol jednoznačný. „Marcel je pre mňa jeden z najvýraznejších talentov spomedzi slovenských návrhárov. Tvorbu takmer všetkých sledujem dlhoročne a Marcel je aj môj osobný priateľ, takže sa náš vzťah spojil s tým, že obdivujem jeho tvorbu,“ vysvetlila Lucia. Herečku sme ako hostku Plesu v opere videli už v rôznych farbách. „Na bežný život mám rada farby povedzme ľahko kombinovateľné. V zime rada nosím tmavšie, tlmenejšie farby, ale rada ich oživím šatkou alebo blúzkou vo svetlejšej alebo výraznejšej farbe. Na plesy mám veľmi rada svetlé farby, lebo mám hnedé vlasy. Vždy som závidela blondínkam, že si môžu obliecť čiernu farbu, či už malé čierne šaty alebo aj plesové róby v čiernej farbe, lebo tmavá pôsobí dramaticky,“ hovorí Lucia. Dodáva, že šaty volí v kontrapunkte s vlasmi a nemá farebné obmedzenie. „Prirodzene inklinujem k svetlým, či už mentolová, krémová, ružová,“ naznačila, v čom ju v januári uvidíme.

Tretia výzva

Nielen herečka, ktorá sa musí učiť texty, si počas sviatkov neoddýchne, pracovný stres čaká aj Marcela, ktorého potrápilo najmä zháňanie látky. „Vybral som hodvábnu organzu jemnej ružovej farby – je pastelová, ale studená. Bol s ňou trošku problém, napokon som ju našiel v Londýne. Na šaty použijeme vyše tridsať metrov, plus ešte podšívka a tylová spodnica. Ako vidíte na skici, šaty budú dlhé a určite pôjdu do vlečky. Skladajú sa z volánov, ale všetko je to len o organze, s ktorou sa hrám a vytváram niečo do priestoru,“ odtajnil Marcel. Inšpiráciou mu bola rapsódia šťastia, čo je téma tohtoročného plesu: „Mne to evokovalo, že keď som šťastný, lietam v oblakoch. Teda šaty budú ako ten povestný ružový obláčik – veľmi jemné a nežné,“ vysvetlil návrhár, pre ktorého je Lucia Hurajová po Zdene Studenkovej a Vere Wisterovej už tretia moderátorka Plesu v opere, ktorej navrhuje róbu.

