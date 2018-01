FOTO: Vďaka čomu herečka Henrieta Mičkovicová dvadsať rokov oblečie rifle tej istej veľkosti? Poznáme jej recept!

Jej vizáž vŕta v hlave mnohým ženám. Keď minulý rok oslávila päťdesiatku, povedala nám, že stále oblečie džínsy rovnakej veľkosti ako v dvadsaťpäťke! Štíhla postava, žiadne kruhy pod očami ani spadnuté viečka. Henrieta Mičkovicová sa netají tým, že si potrpí na stravu a kozmetiku. „Každý deň sa odličujem a používam kvalitné krémy. Pravidelne chodím ku kozmetičke, kde si doprajem masáž aj čistenie pleti,“ priznáva herečka, ktorá svojho času skončila aj s cigaretami.

Pravidelne u farmárov

Kvalita musí byť aj na tanieri. Nakupovať chodieva na trh, kde má už vytypovaných obchodníkov, alebo do Rakúska. „Strava mi musí v prvom rade chutiť a väčšinou mi chutí tá, ktorá je kvalitná. Je to taká, kde neprebehli rôzne chemické procesy. Vyhľadávam malých farmárov, ktorí robia poctivo, alebo kupujem biostravu a je to veľký rozdiel. Človek potom nepotrebuje zjesť veľa, lebo telo dostane, čo potrebuje. Obmedzila som mäso, sú mesiace, keď vôbec nejem múku, mliečne výrobky jem iba občas a cukru sa vyhýbam úplne. Ten telo vôbec nepotrebuje,“ prezradila Šarmu svoj recept na krásu.

Herečka sa môže pýšiť nielen svojím pracovným, ale aj súkromným šťastím. Už roky tvorí pár s hercom Alexandrom Bártom (41), s ktorým má dcérku Ester. Syn z predchádzajúceho vzťahu jej tiež robí radosť. Aj keď je jej partner o deväť rokov mladší, pri každej príležitosti vyzdvihne jej božskú formu a zalichotí jej.

Nora Kabrheľová šokuje vyjadreniami. Od nervov neje a pred ľuďmi sa skrýva. Čo sa to s ňou deje?

FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Zomrel legendárny herec Marián Labuda. Zo slov jeho syna vám stisne srdce

Ľubica Čekovská sa s neverou manžela už vysporiadala. Prezradila, ako to dokázala