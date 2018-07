FOTO VNÚTRI: Princ George má 5 rokov. S jeho oficiálnym portrétom si veľa práce nedali. Vidíte, kde ho urobili?

Princ George Alexander Louis z Cambridge oslavuje 22. júla piate narodeniny mimo domova, mal by byť s rodinou v Karibiku.

Kensingtonský palác na svojej stránke nezabudol zverejniť oficiálny portrét malého miláčika Britov a poďakovať sa za blahoželania a odkazy. George na fotografii stojí pred tehlovou stenou a šťastne sa usmieva do fotoobjektívu. So záberom, z ktorého ide naozaj dobrá energia, si extra prácu fotograf nedal. Vznikla v deň krstín Georgeovho mladšieho brata, princa Louisa, 9. júla.

George sa postavil pred tehlovú stenu v Clarence House, sídle jeho starého otca princa Charlesa a jeho manželky, venoval do objektívu široký šťastný úsmev a bolo hotovo. Mimochodom, Kate a William nikdy neprezentovali narodeninové fotografie svojich detí ako extra okázalé, niektoré dokonca fotila sama vojvodkyňa.

Bude biznis

Princ, ktorý je už školákom, mal v slávnostný deň oblečenú bielu košieľku s krátkym rukávom a modrým lemovaním. Podľa dailymail.com sa dá očakávať, že sa tento kúsok módnej detskej značky Amaia Kids za 42 libier okamžite rozchytá. Rovnako ako aj modré bavlnené šortky za 44 libier. Pozrite si, ako vyzeral krst Louisa TU.

Vojvodkyňa Kate jednoducho prácu majiteliek značky, ktorú v Londýne založili Španielka Amaia Arrieta a Segolene Trescová z Francúzska, miluje. Do ich šiat oblieka Georgea už dávno a biznismenky sa tešia. Nič lepšie si nemohli priať. Keď napríklad v roku 2015 išiel malý George pozrieť prvý raz svoju sestru Charlotte do pôrodnice, mal na sebe modrý pletený sveter. Asi už tušíte aký osud postihol tie ostatné. Cez internetový obchod sa rozchytal v priebehu niekoľkých hodín.

Jej miniatúrne Veličenstvo! Princezná Charlotte má už 3 roky. No povedzte, neposlala by s gráciou Alžbetu II. do výsluhového dôchodku?

Hanblivý?

George je po svojom dedkovi princovi Charlesovi a otcovi Williamovi v poradí tretí následník trónu. Je už od štyroch rokoch školákom, rodičia ho dali do súkromnej školy Thomas's Battersea School v južnom Londýne, kde sa snažia rozvíjať nielen vedomosti ale aj charakter. Podľa britskej tlače mimochodom malý George nie je až taký nesmelý a hanblivý, ako sa na verejnosti zdá. Je to vraj celkom normálne hravé dieťa. Jednoducho, len nemá takú záľubu v predvádzaní sa ako jeho sestra Charlotte. Kým ona spôsobne máva davom, on pozornosť nemá rád. V kruhu rodiny sa ale chová inak - veď si pozrite portrét, ktorý vznikol na svadbe Meghan Markleovej a princa Harryho. Tento záber prekvapil mnohých, ktorí majú pocit, že George je príliš vážny.

Kate aj William majú zo svojich detí radosť a dopriali by ju aj princeznej Diane (†36), ktorá zahynula pri autonehode v Paríži v roku 1997. „Chcel by som opäť počuť jej hlas, aby sa stretla s Kate a aby videla naše deti rásť. Je mi smutno, že sa nikdy nestretnú...“ povedal predčasom princ William.