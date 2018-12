FOTO VNÚTRI: Rytmus urobil v noci zásadnú vec. Keď to zbadá Jasmina, podlomia sa jej kolená

Patrikovi Vrbovskému sa nepáči, ak sa v súvislosti s jeho citmi k snúbenici používa fráza „zamilovaný ako pubertiak“. Hoci sa toto slovné spojenie používa bežne a nemusí za tým byť žiaden ironický podtón, zjavne mu to prekáža. A teraz to dal jasne najavo. Na svojom instagrame zverejnil počas noci nádhernú fotografiu Jasminy Alagič, na ktorej má nohy až do neba, a napísal k nej: „Akoby byť zaľúbený je iba pre násťročných a dospelý človek nemá právo byť zaľúbený a mal by sa za to hanbiť. (Krotiť). Chápem, že to môže z huby vypustiť iba neprajný a osamelý človek, ale robiť si srandu z tejto emócie mi príde chladné a smutné. Byť zamilovaný znamená (aspoň u mňa), že sa mi darí vo všetkom čo robím.“

Dodal ešte zásadnú vec: „Cítim sa šťastný, keď s ňou vstávam a dávam jej pusu na dobrú noc. Nehanbite sa za svoje city, práve naopak buďte hrdí, že ich máte. Nepatrite medzi tie chladné vyprahnuté duše. Hrdo tu vyhlasujem, že milujem Jasminu Alagič a to, že nám to niektorí nepriali, z nás spravilo silný pár. Prežívam najkrajšie obdobie aké som mal, a som šťastný, že sa naše cesty stretli.“

Z takéhoto vyznania sa musia podlomiť kolená každej žene, zaľúbená a zasnúbená Jasmina určite nie je výnimkou. Ona zasa nedávno obhajovala svoju lásku k Balkánu, ku krajine, k hudbe, k ľuďom s tým, že je hrdá na to, aká krv v nej koluje. Prečítajte si o tom TU.