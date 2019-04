FOTO VNÚTRI: Tehotná Mary Bartalos si trúfla na riskantný manéver. Len pre silné povahy

Herečka, ktorá zahviezdila v seriáli Oteckovia a v šou Tvoja tvár znie povedome je príkladom ženy, ktorá sa zamiluje a veľmi nešpekuľuje. Mary sa vydala a po troch mesiacoch randenia za lektora špeciálnych pohybových cvičení, ktoré navštevovala. S manželom Adriánom, o ktorom vraj hneď vedela, že je ten pravý, sa už tešia na prvé spoločné dieťa. Malo by prísť na svet v júni. Pre Markízu herečka povedala, že gynekológa navštevujú spoločne a vždy potom všetko nové spolu preberú.

Mary sa pohybu nevzdala ani v tehotenstve, to je v poriadku. Keď ale zverejnila fotografiu z workshopu, ako ju vo vzduchu na chodidlách drží manžel, vyrazila mnohým dych - ako inak - ľudia sa rozdelili na dva tábory - jedni hovoria o risku, druhí o kráse. K fotografii napísala: „Aj v 8. mesiaci lietam. Som rada, že moje telo mi to stále dovoľuje. Nie je to tak síce každý deň, už občas cítim, že postupne ide do tuhého, ale v sobotu bola taká skvelá atmosféra, že ma to nabíjalo energiou. Vďaka všetkým zúčastneným.“ Čo si myslíte vy?

Toto video, na ktorom je Mary s manželom, zverejnila herečka v marci: