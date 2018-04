FOTO VNÚTRI: Vilo a Sandra Rozborilovci popriali požehnanú Veľkú noc z luxusného letoviska. Ale veď za nimi stojí...

Vilo a Sandra Rozborilovci nepatria k párom, ktoré sa nudia doma. Využívajú každú príležitosť, aby si spestrili život spoločným zážitkom. Obaja sa zhodujú v tom, že Slovensko je krásne ale radi si vyrazia aj do zahraničia. Voľné sviatočné dni využili na to, aby si zaleteli do milovaného Španielska, na miesto, kde je oveľa príjemnejšie počasie ako doma.

Na sociálnu sieť zavesil moderátor fotografiu s manželkou a bronzovou sochou slávneho Salvadora Dalího. Pridal slová: "Majte požehnanú Veľkú noc, priatelia."

Bizarné dielo Elefante Cosmico stojí v luxusnom letovisku Marbella, ktoré obľubuje nielen španielska kráľovská rodina ale aj množstvo ďalších svetových celebrít - stretnúť tu môžete Davida Beckhama, Antonia Banderasa, Mariah Careayovú, Niki Laudu a mnohých iných. Z Marbelly je to na skok do Malagy, rodiska Pabla Picassa ale aj na Gibraltár.

Dalího socha sa nachádza na promenáde Avenida del Mar, nie je však jediná - je ich tu ešte niekoľko.

Levanduľová

Sandra Rozborilová poňala veľkonočný pozdrav na svojom profile trochu inak - pridala záber pri obchodíku, ako inak, s kozmetikou: "Milí moji, želám vám požehnané veľkonočné sviatky, čas hojnosti milostí, zdravia a spokojnosti. A vychutnávajte blízkosť svojich blízkych, sú to naše poklady. Veselú Veľkú noc želá vaša Dr.Sandra, tentokrát tak trochu levanduľová"

