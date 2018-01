FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Pár dní pred Vianocami boli nákupné centrá prepchaté uponáhľanými ľuďmi. Bol medzi nimi aj jeden z najobľúbenejších hercov, ktorý sa možno práve pre popularitu zamaskoval čiapkou. Napriek tomu budil pozornosť, keďže sa stále obzeral na všetky strany a sledoval, či mu je niekto v pätách. Potom rezkým krokom zamieril ku klenotníctvu.

Potrpí si na značky

Obdivovateľky sexsymbolu môžu byť pokojné. Nezaujal ho žiaden dámsky šperk. Tomáš sa najprv pristavil pred výkladom, kde si obzrel ponuku pánskych hodiniek. Po pár minútach vkročil aj do predajne, kde ho hneď začal obskakovať predavač. Z vitríny vybrali pár kúskov a herec si vyskúšal, ako sedia na ruke.

S predavačom riešil veľkosť ciferníka, napokon mu do oka padli hodinky Tag Heuer za 1 750 eur. V predajni však nemali kúsok, ktorý by spĺňal jeho kritériá, dohodli sa teda, že ho skúsia zabezpečiť na ďalší deň. Po dohode Tomáš v rýchlosti opustil predajňu a personál sa vrhol do riešenia jeho požiadavky. Keďže herec mal na ruke hodinky Breitling, ktorých cena sa začína zhruba na troch tisíckach, o niečo lacnejšie Tag Heuery zrejme zháňal pre niekoho ako vianočný darček.