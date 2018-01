FOTO: Zdá sa vám, že hviezdy zo Susedov sú stále rovnaké? Pozrite, ako sa rokmi menila milovaná Marta Sladká

V mladosti bolo jej snom stať sa kozmetičkou a mať vlastný salón. Napokon sa rozhodla ísť na skúšky na VŠMU. Počas hereckej kariéry stvárnila mnoho rolí najmä v televízii a v divadle. Populárna je napríklad ako Marta Sladká zo sitkomu Susedia, ktorý sa po desiatich rokoch vrátil na obrazovky. Divákov zabáva aj ako starostova sestra v obľúbenom seriáli Horná Dolná, no aj v domovskom divadle Astorka či po boku Milana Lasicu v Štúdiu S.

Už by bola rozvedená

Marta je síce milý, no priamy človek. V duchu hesla „čo na srdci, to na jazyku“ funguje nielen v práci, ale aj v súkromí. No zatiaľ čo kolegom sa to páči, mužom to zrejme spôsobuje problémy. Preto, hoci herečka zažila niekoľko lások, dokonca sa mala vydávať, napokon nikomu nikdy nepovedala áno. „Keby som sa vydala za tých chlapov, za ktorých som vtedy možno aj chcela, už by som bola tretíkrát rozvedená,“ priznáva úprimne. Dokonca niektorí boli aj z hereckej brandže, ako Ľubomír Paulovič alebo o generáciu mladší kolega Dušan Kollár, ktorý dnes spieva s Jiřím Kornom.

Krása zarába

Okolo herečky je však vraj stále dosť mužov, ktorí jej dvoria. Niet sa čomu čudovať, keďže je to stále pekná žena. No nerobí to kvôli chlapom. Často si opakuje, že ako herečka musí vyzerať dobre, lebo zarába telom, tvárou a hlasom.