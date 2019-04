FOTO: Zuzana Čaputová sa niektorých domácich prác nemieni vzdať. Túto činnosť robí najradšej

Život budúcej prezidentky sa výrazne zmení, niektorých vecí sa však vzdať nemieni. Hoci už čoskoro obsadí prezidentský palác, bývať ostáva v dome v bežnej rodinnej zástavbe v Pezinku. Hovorí, že okrem iného by jej chýbala aj záhrada. Či bude mať po júnovej inaugurácii čas chytiť počas nasledujúcich piatich rokov do rúk nejaké záhradné náradie, ešte nevie, ale zatiaľ si trhanie buriny a okopávanie užíva. Hoci aj pod dohľadom ochranky. Na ulici, kde býva, pribudne strážna búdka. Keďže je tu ešte mnoho ďalších domov, pod štátnym dohľadom budú vlastne aj všetci susedia Zuzany Čaputovej.

Toto by jej chýbalo

Okrem ochranky do domu pribudne aj upratovačka, pretože počas plnenia si povinností určite nebude prezidentka zvládať aj všetky domáce práce. No priznala, že ani jej dcéry Lea a Ema nebudú mať vyložené nohy. „Na domácich prácach sa bude podieľať upratovacia služba, no, samozrejme, aj dievčatá spolu so mnou,“ priznáva Zuzana Čaputová. Na prekvapenie mnohých žien je jej najobľúbenejšou domácou prácou žehlenie. Takže to bude tá posledná činnosť, o ktorú sa bude chcieť s niekým podeliť. Ani „špinavej“ práci v záhrade neplánuje dať zbohom. Tak ako ju vidíme teraz na fotografiách, plánuje relaxovať, aj keď bude hlavou štátu: „V záhrade ma baví úplne všetko. Okrem záhonov si tak vyčistím aj hlavu.“ Vyslovene neobľúbenú prácu v záhrade nemá. „Najviac ma však určite baví starostlivosť o kvety. V záhrade mi nesmú chýbať ruže a hortenzie. Vo váze ma potešia akékoľvek kvety, mám rada aj tie druhy rezaných kvetov, ktoré vyzerajú ako lúčne,“ priznáva s úsmevom. Do pestovania zeleniny sa zatiaľ nepustila, ale ani to nevylučuje. „Záhrada je pomerne mladá a nachádzajú sa v nej kríky s bobuľovinami, strom moruše a rôzne bylinky. Určite ju však plánujem postupne rozšíriť,“ vysvetľuje zámery.

Relax pochopila vekom

V tínedžerskom veku asi nikoho netešilo trhanie buriny, pretože to vždy zabralo časť víkendu a prázdniny sa tiež nezaobišli bez tejto činnosti. Každý, koho rodičia alebo starí rodičia mali záhradu, určite vie, o čom je reč. A budúca prezidentka bola v tomto ako bežný pubertiak. „Ako tínedžerka som prácu v záhrade až tak neobľubovala. Potom som roky žila v paneláku a záhrada mi časom začala prirodzene chýbať. Preto sa z nej teraz veľmi teším,“ priznala. Do svojej oázy pokoja pustila tím z redakcie Plus JEDEN DEŇ. Na dohodnutý termín sa nahodila do obyčajných vecí, dokonca si predtým ani neobjednala tím vizážistov a štylistov. Pred objektív sa postavila nenalíčená, s hrabľami v ruke a počas fotenia stihla aj čo-to v záhrade porobiť.