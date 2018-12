Fredy Mercury žije v jeho hlave. Rami Malek, ktorý tak famózne stvárnil hudobnú legendu, začínal ako čašník

O Malekovi (37) hovoria nielen ľudia, ktorí si už filmový príbeh o Queen a ich frontmanovi Freddiem Mercurym stihli pozrieť, ale ospevujú ho aj všetci veľkí filmoví kritici. Cesta k úspechu bola dlhá. Remi začal kariéru v roku 2004 ako hosťujúca hviezda v seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov. Dostať sa z ničoho do filmového biznisu nebolo ľahké, preto si dlhé roky privyrábal ako čašník. Jeho filmový debut prišiel s rolou egyptského faraóna v komédii Noc v múzeu po boku Bena Stillera. Po viacerých vedľajších rolách v seriáloch a filmoch sa jeho hviezda rozžiarila v hlavnej úlohe mladého programárora Elliota v televíznom seriáli Mr. Robot. Získal za ňu nielen veľmi dobré kritiky, ale rovno niekoľko veľkých filmových cien za hlavnú mužskú úlohu. A odtiaľ už viedli schodíky k jeho zatiaľ životnej úlohe.

Životná ponuka

Prvá myšlienka natočiť film o kapele Queen vznikla takmer pred desaťročím, teda dlhý čas pred tým, ako sa samotný film dostal do kín. Natáčanie sa borilo s mnohými problémami a počas vzniku filmu sa menili nielen režiséri, ale aj hlavné obsadenie. Pred tým, ako bola hlavná rola ponúknutá Malekovi, z filmu vycúvali dvaja známi britskí herci, Sasha Baron Cohen (47) a Ben Whishaw (38). Keď Malekovi túto veľkú rolu ponúkli, vraj sa cítil, akoby mu dali k hlave zbraň a musel prehovárať sám seba, že na to má. Zavážilo vraj najmä to, že od malička bol obdivovateľom Queenu a Mercuryho.

Cítil akési spojenie s Freddiem, možno aj vďaka tomu, že sám bol egyptským prisťahovalcom. Veľmi dobre si uvedomoval, že túto príležitosť nemôže brať naľahko. Od podpísania zmluvy sa do úlohy úplne vžil. Denne skúšal až šesť hodín, študoval videá fanúšikov kapely Queen, aby dokonale ovládal všetky Freddieho charakteristické pohyby. Mladý herec zároveň pravidelne lietal do Londýna na lekcie spevu a hry na klavíri, čo boli, samozrejme, kľúčové vlastnosti legendárneho frontmana. Samozrejme, že nechýbali ani falošné zuby. Mercury bol totiž známy tým, že sa narodil s výrazným predhryzom. Podľa odborníkov a speváka samého mu práve táto vlastnosť pomohla sformovať unikátny hlas, do ktorého sa neskôr zaľúbili milióny fanúšikov na celom svete. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo si Freddie svoje zuby nikdy nechcel dať vylepšiť, bál sa, že to ovplyvní jeho schopnosť spievať.

Posadnutý Mercurym

Malek teda nastúpil na cestu spoznávania Freddieho, až sa napokon sčasti skutočným Mercurym aj stal. Ako sám povedal, ani po skončení natáčania nie je ľahké na Freddieho len tak zabudnúť. „Niekedy mám dokonca pocit, že Freddie naďalej žije v mojej hlave, vo mne. Je to taká moja predstava a mňa baví,“ vyjadril sa herec. Nie je sa čomu čudovať. Počas natáčania sa stretával s ľuďmi, ktorí Freddieho osobne poznali a snažil sa o ňom zistiť naozaj každý detail. Vždy sa pýtal, ako by Freddie reagoval v situáciách, ktoré boli v scenári. Snažil sa vžiť do kože tohto hudobného i ľudského velikána, ktorý bol schopný zostať doma a užívať si samotu, ale vzápätí vedel zorganizovať najbujarejší večierok, či svojou aurou strhnúť tisícky ľudí na koncertoch. Okrem toho pozeral všetky Freddieho videá, ktoré kedy vznikli. Nie raz, nie dvakrát. Najlepšiu filmovú scénu filmu, koncert vo Wembley na Live Aid, videl údajne až tisícpäťstokrát. Bol ním posadnutý. Po uvedení filmu do kín to Malekovi určite nikto nevyčíta. Jeho stvárnenie Freddieho rozrušilo všetkých, čo frontmana Queen poznali osobne a uchvátilo všetkých jeho fanúšikov. Na internete koluje video, ktoré dokumentuje záznam speváka z koncertu Live Aid v roku 1985 a porovnáva ho s kópiou z filmu. Malekovo stvárnenie je dokonalé. Kopíruje každý Freddieho pohyb, mimiku a kroky.

Je gay?

Rami Malek si teraz užíva celosvetovú slávu porovnateľnú s tou Mercuryho. A nie je to jediné, čo ho so spevákom spája. Tento mladícky vyzerajúci Američan egyptského pôvodu je notoricky známy tým, že si stráži súkromie. Jediné, čo o ňom bulvár s istotou vie, je to, že má staršiu sestru, ktorá je lekárkou, a brata dvojča Samiho, ktorý je od neho o štyri minúty mladší. Svoje súkromie, čo sa týka vzťahov, si však stráži dokonale. Práve preto sa v súvislosti s touto rolou začali špekulácie, či nemá rovnaké sexuálne preferencie ako Freddie. Nikdy sa to však nepotvrdilo. Naopak, Malek v spoločnosti často hádže úsmevy a flirtuje s prítomnými dámami. Samozrejme, len v rámci všetkej početnosti, keďže momentálne randí s herečkou Lucy Boyntonovou (24), filmovou predstaviteľkou Freddieho životnej lásky Mary. Predpokladá sa, že Malekovo umenie ocenia aj odborníci. Veď keď sa gitaristu a speváka Briana Maya pýtali, čo si myslí o výkone Ramiho Maleka v Bohemian Rhapsody, povedal len toľko: „Je neuveriteľný... Určite bude nominovaný na Oscara a bezpochyby si to zaslúži.“ Tento názor s Mayom zdieľajú všetci filmoví kritici i samotní diváci. Uvidíme však, ako to posúdi filmová akadémia.