Gabika Marcinková: Priznala nám nečakané komplikácie, ktoré nastali pred pôrodom jej dcérky!

Hoci bol príchod Emky jemne dramatický, pretože sa narodila o mesiac skôr, všetko dopadlo na výbornú a herečka si svoj uzlík šťastia dnes už vychutnáva. „Prvé mesiace boli trochu stresujúce, pretože ma dopredu nikto neupozornil na detské koliky, ale teraz sa už máme výborne. Zvykli sme si jedna na druhú a je to úžasné,“ prezradila nám nadšene herečka, ktorá naposledy zahviezdila v seriáli Milenky.

Predčasniatko

Gabika netají, že jej Emka je „predčasniatko“ a na svet sa vypýtala o štyri týždne skôr. Ako to vtedy vnímala? Bolo to náročné na psychiku? „Bolo, lebo z jedného dňa na druhý som dostala preeklampsiu, čo je zvýšený krvný tlak v tehotenstve a zadržiavanie tekutín v tele ženy. Je to nebezpečné pre matku, ako aj pre dieťa, preto som hneď na druhý deň po hospitalizácii absolvovala cisársky rez a Emka si pár dní poležala v inkubátore,“ spomína na mierne dramatický začiatok spoločných chvíľ s dcérkou. Emka našťastie napredovala a priberala každý deň, čiže priestor na obavy nebol.

Ešte väčšia kočka

Dnes je z Emky šikovné usmiate dieťa, ktoré robí rodičom veľkú radosť. „Materstvo ma veľmi baví, no zistila som o sebe, že nie som najtrpezlivejšia. Sú chvíle, keď som nervóznejšia, no stačí, keď sa na mňa usmeje a všetko je zase v maximálnom poriadku. Ale to určite pozná každá mama,“ smeje sa Gabika, ktorej materstvo očividne prospieva. Nedotklo sa to ani jej postavy, hoci Gabika Emku ešte dojčí.

Stíha všetko

Herečka si však už stihla odskočiť aj pred kamery. Kývla na ponuku natáčať celovečerný film, kde si hlavnú úlohy „strihne“ aj so svojimi kolegyňami zo seriálu Milenky. „Bola to výnimočná situácia, lebo sme už spolu robili a vedela som, čo od toho môžem očakávať a že mi vyjdú v ústrety. Keď som nakrúcala, manžel strážil Emku a zvládli sme to všetci výborne, no aj tak všetky iné ponuky odmietam,“ hovorí Gabika, ktorá zatiaľ súrodenca pre Emku neplánuje. Všetko vraj ukáže čas a ten ukáže aj to, či si v lete užijú spoločnú dovolenku v zahraničí alebo si vystačia s krásami Slovenska.