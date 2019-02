Gabriela Harabinová aj o mužových deťoch z prvého manželstva. Tušili ste, ako si zarábajú?

Čím je vek, v ktorom momentálne ste, najlepší?

Mám 53 rokov, som šťastne vydatá, mám rodinu, ktorej sa venujem a to ma maximálne napĺňa. Neviem si predstaviť, že by som mala napríklad dvadsať, lebo vtedy by som nemala okolo seba ľudí, ktorých dnes milujem a ktorí robia môj život zmysluplným. Mať dvadsať a dnešný rozum, to nie je nič pre mňa. Mám pocit, že práve teraz mám ideálny vek.

Aké máte deti? Čo robia? Na čo ste v súvislosti s nimi najviac hrdá?

Máme štyri deti. Spolu s manželom máme dve dievčatá. Najmladšia Katarína má 21 rokov a študuje právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Tamarka má 22 rokov, skončila bakalárske štúdium fyzioterapie a popri zamestnaní pokračuje v magisterskom štúdiu. Potom máme 29-ročnú Kamilku a 32-ročného Braňa z mužovho prvého manželstva. Kamilka vyštudovala medzinárodné vzťahy a právo a pracuje na Ministerstve zahraničných vecí SR. Braňo má 32 rokov, vyštudoval právo a dnes je okresným sudcom. Je ženatý a má dvoch malých synov, našich milovaných vnukov Vilka a Vasilka. Som vďačná, že máme zdravé a šťastné deti, lebo nie všetkým je to dopriate. Na všetky naše deti som pyšná, lebo sú šikovné, pracovité a majú navzájom pekné vzťahy.

Váš najväčší prejav rebelantstva v tínedžerskom veku?

Ak máte na mysli, či som v puberte skúšala cigarety alebo či som si farbila vlasy načerveno a nechty namodro, tak nie. No ani v iných veciach som nebola a nie som rebel.

A v dospelom?

Ako vravím, nikdy som nebola odbojný typ, nikdy som sa nebúrila, nemám to v povahe.

Aká je vaša najsilnejšia stránka, prednosť?

To by mohol lepšie povedať niekto druhý... Som zodpovedná a spoľahlivá. A mám rada ľudí, som priateľská. No nie naivná.

Čo by ste urobili ako prvé vo svojej novej funkcii?

Pokiaľ viem, tak Slovenská republika nemá povinnosti „prvej dámy“ nikde ukotvené a presne definované. Takýto pojem neobsahuje ani Ústava Slovenskej republiky, ani iné dokumenty. Takže aj ako manželka prezidenta budem robiť to, čo doteraz: budem stáť pri svojom mužovi, podporovať ho a, samozrejme, budem si plniť aj reprezentačné povinnosti. A keďže milujem deti, svoje aktivity sústredím týmto smerom.

V prípade, že vášho manžela zvolia do funkcie, na čo by ste sa najviac tešili?

V prvom rade sa budem tešiť z manželovho víťazstva. No ak sa rozprávame ako ženy, tak áno, prečo to nepovedať, veľmi rada si doplním šatník o nové kúsky, ktorými budem dôstojne reprezentovať nielen manžela, ale aj slovenské ženy.

Z čoho máte obavy?

Zo straty súkromia, že budeme mať málo času na rodinu a deti.

Hovorí sa, že žena je krkom – ktorú negatívnu vlastnosť by ste na partnerovi odstránili?

Žiadnu, každý sme nejaký, a to nás robí jedinečnými.

Ste trémistka?

Nie.