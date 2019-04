Galavečer OTO v prípravách: Jana Prágerová prezradila, čo v sobotu uvidíte na TV obrazovkách

Takmer za dvadsať rokov, ktoré na budúci rok OTO oslávi, si už prešla kadečím a nazbierala skúsenosti, no organizácia galavečera jej každoročne dá zabrať. „Samotný projekt je náročný, ale dni pred sobotným galavečerom sú najintenzívnejšie. Vyšpičkuje sa to vo štvrtok v noci stavbou scény, v sobotu je generálka a večer ideme naživo. Treba zvoliť správnu logistiku, veď pred prenosom máme len štyridsaťpäť minút na to, aby každý z tisícsto pozvaných ľudí sedel na svojom mieste,“ hovorí. Pri všetkej hektike však musí normálne fungovať chod päťčlennej rodiny, pričom najmladšie dieťa Jany Prágerovej má deväť rokov.

Dcéry majú program

Aby toho nebolo málo, v deň D majú jej dcéry vystúpenia. „Zara hrá v sobotu na Novej scéne v muzikáli Mačky, kde má hlavnú postavu, takže to ju musím pripraviť, rozospievať a po predstavení chce prísť na galavečer OTO, takže ju tam potom treba dopraviť. Mladšia Lima má v teň deň súťaž v Prievidzi. Robí modernú gymnastiku a práve prebieha kvalifikácia na postup na majstrovstvá Slovenska. Našťastie mám okolo seba super mamičky kamošky, ktoré mi pomôžu. Syn je dospelý, bude mi pomáhať celý deň s programom priamo v sále, bude označovať stoličky hostí, čo je celodenná zodpovedná práca a riešiť produkčne všetko potrebné. Napriek vyčerpanosti a stresu sa na to veľmi teším a všetkých srdečne pozývam k obrazovkám. Je to už devätnásty ročník, počas ktorého si diváci môžu pozrieť svoje obľúbené tváre z televíznej obrazovky, za ktoré tri mesiace hlasovali,“ láka Jana Prágerová k obrazovkám.

OTO v číslach:

330 m2 LED stien

512 efektových svetiel

sála bude upravená pre 1 100 ľudí na sedenie

24 ks kamier

6 ks kamerových žeriavov

2 ks kamerový steadicam

2 ks kamerové diaľkovo riadené hlavy

OTO obsahovo: