Geniálny nápad Paľa Haberu! Pozrite sa, kde ukryl svoju rodinu pred horúčavami

Zatiaľ čo sa takmer celé Slovensko trápi so silnými horúčavami, spevák to s partnerkou Danielou Peštovou vymyslel inak. Paula Henryho (8) a Ellu (15) vzali na výlet do okolia Brezna.

„V Bystrianskej jaskyni som bol naposledy, keď som mal pätnásť rokov. Vzdušnou čiarou odtiaľto len pár kilometrov od miest, kde som strávil svojich prvých dvadsať rokov života. Nič sa tu nezmenilo – vrátil som sa v čase. Pokoj, krása mojej krajiny a milí a srdeční ľudia – to je to pravé Slovensko! Som rád, že som sem zobral svoju rodinu. A inak – táto jaskyňa je stará dvestopäťdesiat miliónov rokov a chodia sa sem ľudia nielen pozrieť, ale aj sa liečiť s rôznymi alergiami atď. Odporúčam!“ pochválil sa svojím zážitkom na sociálnej sieti spevák a v závere zdôraznil, že tam bolo len sedem stupňov Celzia.