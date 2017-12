Hádajte, čo rozplakalo sexi vyšetrovateľa. Herec Juraj Bača prezradil, aký darček ho najviac dojal!

Sexi vyšetrovateľ z kriminálky Komisár Rex má v pláne staviť na zážitkové darčeky. „Keďže pre prácu trávim s rodinou málo času, tento rok chcem prekvapiť darčekmi vo forme spoločného zážitku. Buď rekreačný pobyt v Tatrách, prípadne poznávací pobyt v zahraničí, na ktorý pôjdeme spoločne s rodičmi,“ teší sa herec. Hoci je už dlhšie sebestačným mužom, aj on má dary, ktoré by si rád našiel pod stromčekom: „Počas nakrúcania Rexa som sa začal venovať vlogovaniu. Najprv som len zaznamenával na telefón zákulisie točenia, no moje videá sa stretli s veľkým úspechom, takže by ma potešila akákoľvek drobnosť, ktorú by som vedel využiť pri vlogovaní. Statív, pamäťová karta a podobne.“

Tiekli mu slzy

Sympatický herec si zaspomínal aj na darček, ktorý ho doposiaľ najviac prekvapil. „Jednoznačne bicykel, ktorý som dostal od otca. Už sme si všetci porozbaľovali darčeky a s bratom si prezerali veci, čo sme podostávali, keď zrazu otec zavrel dvere na obývačke, za ktorými bol schovaný bicykel. Keďže som to absolútne nečakal, vyhŕkli mi slzy. Bol to pre mňa taký silný zážitok, že som sa začal profesionálne venovať cyklistike,“ spomína Juraj na detstvo.

