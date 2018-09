Helene Krajčiovej sa pred 2. pôrodom stala zvláštna vec. Tomu sa hovorí...

Herečka a speváčka sa pochválila krásnou fotkou s bábätkom, ktoré spokojne spí pri nej na posteli. Šťastnú novinku oznámila na sociálnej sieti jediným slovom: "Už."

K dcére Anike (4), ktorú má s partnerom, hudobníkom Martinom Hasákom, pribudol chlapček.

Helena Krajčiová, ktorá sa aktuálne objavuje v seriáli Ministri, ešte nedávno pracovala. Odbehla si do dabingového štúdia.

Život niekedy prinesie bizarné veci - dabovala totiž Bridget Jonesovú 3. Obe, herečka, aj filmová hrdinka majú rovnaký vek - 43 rokov, obe boli tehotné. A čo čakali? Chlapca! "Tak to som musela, uznajte. Som na tom presne tak isto. A naložili jej statočne, "geriatrickej matke". B. to má za sebou, odrodila to aj s “otcami” a má zdravého syna. Prajte to aj mne, teraz už to môže prísť každým dňom. Či nocou. Radšej nocou by som... počasie už tiež vyhovujúce. A ďakujem za všetku podporu, lebo tej sa mi tiež dostáva," napísala na instagrame k fotografii zo štúdia.

"Anika bola so mnou, dnes celý deň počúvam “do riti, do riti, do riti”. Vo filme je originál “f*ck, f*ck,f*ck” , tak myslím, že dobre sme ešte obišli. (Tento slovník sa mi zíde)," dodala vtipne a nezabudla pochváliť režiséra a zvukára, ktorí boli zároveň perfektní opatrovníci. Či použila niečo zo slovníka aj v pôrodnici nevieme, ale so svojou dôležitou úlohou sa popasovala takisto na jednotku. Gratulujeme.