Herca zastavili policajti a ihneď prišiel o vodičák! Aj keď nafúkal, obhajuje sa a ...

Herec Ján Alžbetkin (28) niekoľko rokov patril medzi stálice seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Zrazu sa však z televíznej obrazovky vytratil. Na vine bola závislosť od marihuany a alkohol za volantom.

Malér za malérom

Marihuana síce patrí medzi mäkké drogy a jej užívanie sa čoraz viac zľahčuje, Jánov prípad však ukazuje, že môže človeku obrátiť život naruby. Trvalo dlho, kým si sympatický herec svoj problém priznal sám pred sebou a dobrovoľne sa rozhodol liečiť.

Škandál s drogami však nebol jediný. Pred piatimi rokmi zorganizoval Ján v dome svojich rodičov párty, po ktorej si sadol za volant s 1,63 promile v krvi! Policajná hliadka ho zastavila pre neprimeranú rýchlosť a prišiel o vodičák! Nemá ho dodnes, preto je trochu paradoxom, že sme ho stretli pred pár dňami na tlačovke k novému seriálu Autoškola.

S obavami, ale šťastný

Herec sa počas celej tlačovky usmieval od ucha k uchu. Navonok sa nezmenil, ale zdá sa, že život si dal do poriadku. Neskrýval nadšenie, že si opäť niekde zahrá: „Venujem sa obchodu v oblasti dopravy, ale vo vnútri som sa nikdy nerozlúčil s hereckým svetom a dosť mi chýbal. Teraz mi ponúkli druhú šancu, prešiel som kastingom a veľmi sa teším. Samozrejme, mal som z návratu obavy, ale človek sa musí povzniesť nad strach. Ak sa nespráva ako idiot, neznepriatelí si azda ľudí okolo seba.“

To je ten závislý!

Otázkam o problematickom období sa nebráni. „Som vyrovnaný so svojou minulosťou. Nemal som ani dvadsať rokov, keď som tak žil. Bol som v telke, zaujímali sa o mňa médiá. Spadol som do šoubiznisového sveta a veľa ľudí vravelo, že mi stúpla sláva do hlavy a neviem, čo od rozkoše. Začal som fajčiť trávu a musel ísť na liečenie, aby som začal normálne žiť. Lenže nikto ma už nebral ako dobrého herca, všetci na mňa len ukazovali, to je ten závislý!“

Jánovi je jasné, že keď sa teraz vráti na obraz, zase mu budú ľudia pripomínať minulosť. On je však už nad vecou: „Nech to vytiahnu. Pokojne, pretože je to už za mnou,“ skonštatoval sebaisto.

O vodičák nestojí

Ján dodnes nemá vodičák. Síce by si ho už mohol spraviť, ale vraj si zvykol fungovať bez auta. „Nechýba mi. Buď ma niekto odvezie, alebo máme mestskú dopravu, vlaky. Samozrejme, ak by prišlo bábo alebo by som sa odsťahoval z mesta, nemám problém spraviť si ho. Myslím si, že som bol dobrý vodič, pretože sme šoférska rodina. Môj starý otec učil v autoškole, otec jazdil na kamióne a mal najazdené milióny kilometrov.“

A ako to má Ján so vzťahmi? Priznal, že je zadaný, ale nechcel to rozvádzať. Možno časom, keď sa opäť stane seriálovou hviezdou, prezradí viac...