Herec Alexander Bárta to má niekedy aj dvakrát za týždeň. Kamaráti len ticho závidia

Aj keby sa mohlo zdať, že Alexandra Bártu (41) vďaka jeho dlhoročnej hereckej kariére nič nemôže prekvapiť, otvorene priznal, že nakrúcanie dvojdielneho seriálu Mária Terézia bolo pre neho naozaj výnimočné. „Prvýkrát zažívam ozajstnú filmovačku, so všetkým, čo k tomu patrí. Servis je naozaj super. Na niektorých miestach sme mali k dispozícii aj karavan. Nie je to však žiadny luxus ani márnotratnosť. Keď čakáte na záber, ktorý budete natáčať o tri hodiny, je skvelé, že sa máte kde zložiť,“ priznal, keď sme sa boli pozrieť na nakrúcaní. Herec bol doteraz zvyknutý, že v komerčných slovenských seriáloch patrí k hercom, ktorí sú obsadzovaní do hlavných postav ako lákadlo pre divákov. Momentálne účinkuje v seriáli Detektív Dušo, ktorý však netrhá rekordy sledovanosti. Ako to zvláda jeho herecké ego?

Čím vás zaujala postava detektíva Duša? Na základe čoho ste sa rozhodli, že ponuku zoberiete?

Mám rád takéto výzvy, kde si môžem zahrať niekoho, koho som ešte nehral. Bol to istým spôsobom risk v tom, či sa to u divákov ujme alebo nie, ale neovplyvním to iba ja. Rád riskujem a vôbec to neľutujem. Som si istý, že jedného stáleho diváka to má a ním je moja dcéra Esther.

Takže ani prestrojenie – fúzy a mäkké bruško, vám neprekáža? Predsa len, takýto výzor nie je zrejme snom žiadneho muža a niektorí herci chcú byť stále tí pekní.

Práveže mi to prišlo sympatické a súvisí to aj s tým, že mám rád zmeny a výzvy, ako som už hovoril. Prečo mám hrať stále to isté? Napríklad fúzy sú moje, nechal som si ich narásť kvôli Dušovi. Točili sme totiž v lete a vtedy lepidlo dobre nedrží. Nalepené fúzy zavadzajú aj pri jedení. Zdalo sa mi to teda praktickejšie. Ale bruško nie je moje. Pri nakrúcaní som nosil body s vypchatým bruchom, na ktoré som si musel dať tielko a košeľu. Bolo mi strašne teplo, ale cez pauzu som si to vždy vyzliekol.

Ale aj napriek tomuto prestrojeniu sa nálepky panelákového frajera Kordiaka už asi nezbavíte...

Asi to ešte potrvá, ale nevadí.

Detektív Dušo stále niečo ochutnáva, nebáli ste sa, že kým dotočíte celý seriál, nebudete potrebovať vypchávky a priberiete? Ako to chutilo?

Chceli mi vyjsť v ústrety podľa toho, čo mi chutí, ale nevyšlo to úplne podľa predstáv. Bolo to v podstate stále to isté. Niekedy sme klapku opakovali aj osemkrát a dať si segedínsky guláš osemkrát po sebe s veľkou chuťou.. niekedy ma fakt naplo. Stalo sa mi, že po natáčaní mi prišlo naozaj zle a jedlo som v sebe neudržal. (Smiech.)

Takže ste nepribrali.

Nie, nie.

Viete si predstaviť, že aj v reálnom živote by ste mali také brucho?

Keby som veľmi chcel, tak ho mám. (Smiech.) Samozrejme, viem si to ustriehnuť, nezniesol by som to ani ja, ani moja Henrieta. Dávam si pozor na to, čo jem, a pravidelne cvičím. Ale keby som pribral, asi by som fakt vyzeral ako Dušo. Chudé nohy a pupok.

Hovorili ste, že vám chceli vyjsť v ústrety, čo je teda vaše obľúbené jedlo?

Musím zodpovedne povedať, že za štrnásť rokov, čo sme s Henrietou spolu, mi chutí úplne všetko, čo ona navarí. Bez výnimky. Keď máte dvakrát do týždňa hovädzí vývar, ktorý sa varí aj dvanásť hodín… no budete sa sťažovať? Ale priznám sa, že to, že Henrieta dobre varí, som vedel hneď od začiatku, lebo ma na to upozornila Didi Mórová. (Smiech.)

Šoubiznisové partnerstvá sa všeobecne považujú za veľmi krehké. Nehovoriac o tom, keď je partner mladší, ako je to vo vašom prípade. Čo je dôležité na fungovanie vzťahu? Teda okrem lásky.

Jasné, že aj my sme sa za štrnásť rokov občas pohádali. Ale nikdy to nebolo niečo, čo by sme nezvládli, nepredebatovali, nevyriešili… Naozaj nikdy. O vzťah sa treba zodpovedne starať, pestovať ho, venovať sa mu. Prekvapovať sa navzájom, čo nie je vôbec jednoduché, ale podľa mňa dôležité. Napríklad mám veľmi rád to, že sa nám doma podarí spoločne obedovať aj uprostred týždňa. Niekedy aj dvakrát. To je pre mňa úžasné, vlastne dvakrát za týždeň mám nedeľu. Niektorí kamaráti mi to aj závidia.

Takže prekvapujete svoju ženu?

Áno, aj ona mňa. Ale priznám sa, že v našom veku a po toľkých rokoch je to náročné. Ale našťastie, stále sa dá niečo vymyslieť. Napríklad, mne sa to naposledy podarilo na Vianoce. Bol som s Dávidom (Henrietin syn z predchádzajúceho vzťahu, pozn. red.) lyžovať pri Salzburgu. Vybehli sme iba na tri dni, a keď sme sa vracali, vedel som, že v Salzburgu je obchod so značkou, ktorú ma rada. Našiel som ho a zbadal krásnu kabelku. Poučený od kolegýň, že žena nemá kabeliek nikdy dosť, riskol som to a kúpil som ju. Mali posledný kus, vraj je o ňu veľký záujem. Pre Henrietu to bol veľmi príjemný šok.

Krásna partnerka, skvelá kuchárka... je aj vaším radcom? Napríklad pri tom, keď sa rozhodujete, či vezmete nejakú pracovnú ponuku?

Spýtam sa jej, čo si o tom myslí, ona mi povie svoj názor, ale rozhodujem sa sám na základe pocitu.

Je vaša žena aj vaša kritička?

Je, ale v tom najlepšom zmysle slova. Henrieta mi veľmi dopraje, rovnako ako ja jej. Ale našťastie, aj vďaka toľkým rokom, čo sme spolu, si vieme povedať i negatívne veci, ale v správny čas. Kritika od najbližšieho totiž najviac bolí, preto je dôležité správne ju načasovať. Ale vždy mi napríklad aj po premiére v divadle k tomu niečo povie.

V Detektívovi Dušovi hráte s Mirom Nogom, ktorý sa v komerčných seriáloch neobjavuje často. Už ste sa niekedy stretli na pľaci alebo pred kamerou?

Nie, zoznámili sme sa až teraz. Nikdy predtým sme spolu nehrali a dokonca sa ani nestretli.

Ako sa vám hralo s „novým“ kolegom?

Bola to pre mňa česť, naozaj. Je to pre mňa jeden z výrazných zážitkov toho leta, keď sa seriál natáčal, aj čo sa týka pracovnej stránky. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale Miro Noga je veľký profesionál a perfektný človek. Je oddaný robote, vtipný, výborný komik… Veľa sme sa spolu rozprávali počas pauzy a každý natáčací deň, ktorý sme spolu robili, bol super.

Pozeráte sa na seba v televízii? Aké to je?

Nie je to veľmi príjemné. Vidíte, aké to mohlo byť iné, možno lepšie... Viete, ako to prebiehalo na natáčaní a ako to vyzerá v konečnom výsledku, ale vy už nemáte dosah na to, ako to zostrihali. Je to celkom vzrušujúce, keď vlastne netušíte, aký bude výsledok vašej práce. Vaše fanúšičky sa určite potešia, keď vás čoskoro uvidia v seriáli

Za sklom, kde sa opäť na seba, na rozdiel od detektíva Duša, podobáte. Ste rád?

Áno, som rád. Zase to bude o niečom inom. Je to negatívna postava, takže opäť risk, ale to sa mi páči. Natáčanie som si veľmi užil.