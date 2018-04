Herec Ján Ďurdiak otvoril doma svoj cestovný kufor a ostal v ŠOKU. Našiel tam...

Keby vedeli hotelové izby rozprávať a niekto spísal niektoré príbehy, ktoré sa v nich odohrávajú, bol by to bestseller. Na obrazovkách sa minulý týždeň objavil seriál Hotel, ktorý sa natáčal v kaštieli v blízkosti hlavného mesta. Príbehy hotelových hostí sa tu pretínajú so životmi hotelového personálu. V reálnom živote väčšina hercov dosť cestuje a to nielen za oddychom, ale mnohokrát hrajú predstavenia mimo svojho domova a musia tak prespať v rôznych zariadeniach. Zisťovali sme, či si niekedy niečo zámerne pribalia alebo zabudnú v hoteli.

Položili sme im tri rovnaké otázky:

Zabudli ste si niekedy niečo v hoteli? Zobrali ste si niekedy niečo? Máte nejakú pozitívnu alebo negatívnu skúsenosť z hotela?

Juraj Ďurdiak: Svoju roztržitosť napravil

1. Tak na toto som veľmi citlivý. Je to až obsesia. Aj trikrát sa vrátim a všetko skontrolujem, či som tam niečo nenechal. Nenávidím, keď niečo zabudnem, stratím alebo mi to ukradnú. Je to možno paradox, pretože naozaj masívne vyhadzujem veci. Ale to je z vlastnej vôle...

2. Aj mydielko, aj sprcháčik. Ale keď som doma v kufri objavil formičky na ľad z mrazáka, bol som zo seba prekvapený. Samozrejme, to bola roztržitosť a keďže som roky býval v tom istom hoteli, aj som to tam vrátil.

3. Mám – v práčovni mi stratili najkrajšie košele zo Západu.

Martin Meľo: Mydielko sa vždy hodí

1. V seriálovom hoteli som zabudol vtip. Lepšie povedané, odložil som si ho tam, aby som sa poň mohol raz vrátiť. Zatiaľ však ešte zreje do ďalších epizód seriálu Hotel. Ak sa však bavíme o hoteloch vo všeobecnosti, v hoteli v Galway som zabudol svoje chlapčenské časy. V hoteli v Paríži som zase zabudol lásku a v hoteli Domov pravidelne zabudnem svoju rodinu, ktorú si tam vždy a hlavne v tej pravej chvíli nájdem. A s rodinou tam nájdem vždy aj lásku a aj tie chlapčenské časy.

2. Z hotelov si beriem jedine malé mydielka a šampóniky. Vďaka ich priestorovej nenáročnosti a mojej záľube v cestovaní sú stvorené ako pre mňa. Nájsť malé mydielko na dne tašky, keď je človek odrezaný od sveta a nemá prístup k vode, je doslova na nezaplatenie.

3. Vyslovene zlú skúsenosť nemám, keďže všade prichádzam s radosťou a s dobrým úmyslom.

Vlastina Svátková: Oželela nabíjačku

1. V hoteli som tuším nikdy nič nezabudla. Odmalička som vycvičená si všetko poriadne prekontrolovať. Maximálne raz som nechala na izbe nabíjačku na mobil. Kúpila som si novú.

2. Z hotela si nič neberiem. Papuče nenosím, ale občas, keď bol pekný dizajn, odniesla som si taký ten mini sprchový gél, ktorý teraz používa syn na plávanie.

3. Vyslovene zlú skúsenosť nemám. Keď mi niečo prekážalo, nesedelo, požiadala som na recepcii o zmenu, nápravu.

Richard Stanke: Má rád malé penzióny

1. Väčšinou tam zvyknem zabúdať hygienické veci – ako sú pena na holenie alebo holiace potreby, zubnú pastu a tak ďalej. Riešim to potom tak, že si kúpim nové.

2. Ani nie, lebo som zvyknutý na svoje produkty a nezvyknem to brávať z hotela.

3. Vyslovene negatívnu skúsenosť nemám. Tým, že často chodím po Slovensku s predstaveniami, som rád, že vzniklo veľmi veľa malých príjemných, rodinných penziónov. Myslím si, že situácia sa podstatne zlepšila, aj čo sa týka stravovania. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, ale už je to podstatne lepšie, ako bývalo.

Peter Šimun: Musel sa vrátiť do Prahy

1. Áno. Občiansky preukaz – samozrejme, že to dobre dopadlo a odložili mi ho, akurát som sa musel poň vrátiť. Hotel bol totiž v Prahe.

2. Ale áno. Malé mydielko, malé balenie šampónov na vlasy, penu do kúpeľa. Tieto veci pôsobia na mňa veľmi sympaticky, mám pocit, že sú určené len mne a nikomu inému – tak ich chcem čo najviac využiť.

3. Neviem, či je to vyslovene zlá skúsenosť, ale niekedy ma nepríjemne fascinuje, že v deň odchodu musím opustiť hotelovú izbu už do desiatej ráno. Aj keď v ten večer hrám v tom meste predstavenie, a tak sa od tej desiatej musím ponevierať až do večera a pritom viem, že tá izba nebude v ten deň obsadená iným hosťom. Vždy to potom riešim s recepčnou a tá nakoniec povolí, že tam môžem zostať dlhšie.

Táňa Kulíšková: Hotelový bar to istí

1. V žiadnom hoteli som si nikdy nič nezabudla. Chválabohu.

2. Zo žiadneho hotela som si nič neodniesla. Ani mydielko, ani iné drobnosti ma nikdy nelákali. Ani ako spotrebný tovar, ani ako spomienka či suvenír.

3. Samozrejme, niektoré ubytovacie zariadenia na Slovensku, ktoré sme navštívili na zájazdoch s divadlom, len tak-tak spĺňali štandardy slušného hotela, ale ak ste väčšinu noci strávili v príjemnom bare s kamarátmi, dalo sa to vydržať.