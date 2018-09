Herec Ján Koleník prezradil, kedy by chcel mať vlastné deti a s kým dovolenkoval!

Konečne si oddýchol. Po náročných mesiacoch plných televízneho nakrúcania a divadelných predstavení si obľúbený herec Ján Koleník našiel čas na dovolenku. Na Dni otvorených dverí v Markíze z neho sršala energia a úsmevy rozdával na všetky strany. Niet sa čo diviť, bol čerstvo oddýchnutý po dovolenke na gréckom ostrove Korfu.

Neviem byť sám

„Mal som skvelé leto. Aj dovolenkové, aj pracovné. Jedna cestovka ma oslovila, aby som išiel do európskych letovísk, kde som fotil gýčové fotky na Istagram. Bol som v Španielsku a potom s hercom Števom Martinovičom v Grécku. On pre cestovku natáčal vtipné videá, ja som fotil. V Grécku sa mi veľmi páčilo. Je to blízko a je tam naozaj krásne. Vyhľadávam prírodné pláž, kde sa môžem hodiny prechádzať. Vôbec si nepotrpím na luxusný hotel, mňa zaujíma more.“

Čo však nekompromisne potrebuje, sú parťáci. „Raz v živote som bol na dovolenke sám a asi to bolo aj naposledy. Cítil som sa osamelý, bola to hrozná nuda. Hlavne som zlý organizátor, nie som schopný dobre si naplánovať čas a vymyslieť, čo robiť. Vždy sa preto pridružím k nejakej partii a ak počujem, že niekam idú, votriem sa – môžem ísť s vami? Aj preto som teraz kývol cestovke na spoluprácu, pretože mi všetko zabezpečila a nemusel som sa o nič starať. Pre mňa je totiž cestovanie stres. Nerád sa premiestňujem.“

Janko si nepotrpí ani na suveníry: „Pre mňa sú to zbytočnosti. Zaťažia tašku a nakoniec aj tak skončia v nejakej škatuli,“ vysvetľuje dôvody, prečo nikoho ničím po dovolenke nepoteší.

Nechce byť krásny

Janko však nepatrí k hercom, ktorí sa na celé divadelné prázdniny vyparia do zahraničia. Aj toto leto sa zžíval s novou postavou v seriáli Oteckovia. „Zatiaľ som vždy natáčal seriál, ktorý sa ešte len rozbiehal. Bola to iná štartová pozícia, ako vstúpiť do rozbehnutého projektu s obľúbenými postavami. Som zvedavý, ako zapadnem. Diváci sú konzervatívni, zvyknutí na stabilné postavy, takže uvidíme, ako budú vnímať nový element, ktorý im to troška naruší.“

Janko sa však teší, že konečne nehrá krásavca. „Vždy som hral postavy, ktoré sa berú dôležito, mračia sa a majú dramatický výraz, teraz konečne budem človek, ktorý sa veľa smeje. To mi sedí. Na obraze pôsobím tvrdšie, ale v súkromí som veľmi veselý človek.“

Zodpovedný rodič

Janko si pochvaľuje aj detských kolegov. „Sú veľmi disciplinovaní a úžasne profesionálne zdatní. No hlavne si všetci uvedomujeme, že tento seriál chytil ľudí práve cez detské postavy a my dospelí sa tiež meníme na veľké deti,“ smeje sa herec, ktorý je aj v súkromí zvyknutý robiť zo seba šaša.

„Mám malú neter, ktorá stále čáka, kedy urobím nejakú šou. Je to náš spôsob komunikácie. Vďaka nej si viem predstaviť, že by som už mal vlastné deti. Je to zodpovednosť, ale krásna vec a myslím, že by som bol asi veľmi zodpovedný rodič,“ uzatvára s úsmevom.