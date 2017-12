Herec, ktorý ušiel hrobárovi z lopaty, si užíva parádnu dovolenku. O tento pohľad nemôžete prísť

Herecká a manželská dvojica Michael Douglas (73) a Catherine Zeta-Jones (48) sú spolu sedemnásť rokov a okrem pekných chvíľ museli zvládnuť aj veľa ťažkých.

Herečkine depresie spôsobené bipolárnou poruchou im vzali veľa energie a priniesli veľa trpkých chvíľ. Rovnako aj rakovina jazyka, s ktorou sa musel herec popasovať, nepridali na rodinnej pohode. Život je však taký, nikoho nešetrí.

Chvíľu to vyzeralo aj tak, že sa párik rozvedie - počas jednej krízy totiž žili na chvíľu oddelene. "Mali sme na manželskej ceste malé zakopnutie, v hereckom obore je problém, že o všetkom všetci vedia. Catherine milujem viac, ako kedykoľvek predtým a dúfam, že ten pocit je vzájomný. Prekonali sme problémy. Podarí sa to, ak to chcú obaja," povedal vtedy herec pre Daily Mail s tým, že ľutuje nepríjemnosti, ktoré ich odlúčenie Catherine spôsobilo.

Dali im vodu

Pri pohľade na fotografie, ktorými sa teraz pochválila oscarová herečka Catherine na svojom instagrame sa zdá, že sú ako dve hrdličky. K záveru roka sa vybrali spolu so synom Dylanom (17) a dcérou Carys (14) do exotickej Indie a potom do Kambodže.

Práve v Kambodži vznikla fotografia, ktorá ukazuje, že manželia vedia byť veľkorysí a záleží im aj na ľuďoch z tejto časti sveta. Dokazuje to fotografia, na ktorej sú ich deti pri vodnom čerpadle a vedľa nich je tabuľka s nápisom o tom, že ho darovala rodina Douglasovcov. "Najlepší vianočný darček. Dnes sme sa boli pozrieť, čo sme darovali niektorým kamboždským rodinám. Máme z toho veľkú radosť," napísala k záberu herečka. Jej tínedžeri vyzerajú spokojne tiež.

Bubba a Zeze

Michael Douglas má ešte jeden dôvod na radosť - jeho syn Cameron (39) z neho urobil dedka. Pred pár dňami porodila Cameronova priateľka Viviane Thibesová (40) dievčatko, ktorému dali meno Lua. Herec už oznámil, že Lua bude starých rodičov volať Bubba a Zeze.

Malá Lua sa narodila rok po tom, ako Cameron vyšiel z väzenia, kde sedel dlhých sedem rokov za drogy.

Pozrite si ako to dvojici pristalo pri symbole lásky v indickom Tádž Mahále: