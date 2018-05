Herečka Gabika Marcinková priznáva: Musela som navštíviť psychológa!

Navonok krehká herečka, ktorá pôsobí ako stelesnená bábika, je však v súkromí či na obrazovke pravým opakom. V seriáli Milenky pravidelne nasadzuje svojmu manželovi parohy, kde sa jej z tohto „záťahu“ pritrafila nemanželská dcéra. V súkromí by tromfla v behu hocijakého chlapa a čo sa týka kuchyne, tam hrá prím jej manžel Martin. Skrátka Gabika sa nezdá...

V seriáli Milenky stvárňujete naoko serióznu právničku Zuzanu, ktorá má však v sebe aj živelnosť a prekvapila nemanželským dieťaťom a milencami. Na prvý pohľad by to do vás nikto nepovedal...

Producentka Adriana Kronerová nás mala už od začiatku zaradené, ktorá bude čo hrať. Je pravda, že tomuto projektu som verila natoľko, že som na spoluprácu prikývla skôr, ako som si prečítala samotný scenár. Samozrejme, vedela som, o čo pôjde a aký charakter mi prischne a bola som zo všetkých príbehov nadšená. Menej nadšená som bola zo scén, ktoré ma tam čakajú, ale prijala som to ako výzvu na prekonanie samej seba.

Váš seriálový manžel Alexander Bárta na vás tlačil, aby ste otehotneli, sledoval plodné dni a presne načasovával sex... Viete si predstaviť mať podobného muža na krku aj v reálnom živote?

Určite takí muži existujú, no všetko to závisí už od páru, čo si vedia odkomunikovať a čo obaja očakávajú. V seriáli nastalo to, že keď Zuzana aj niečo naznačovala, on sa urazil a ona s jeho mužskou samoľúbosťou nemala chuť bojovať. Stať sa môže všeličo, no ja by som sa snažila komunikovať, aj keby sa to môjmu manželovi nepáčilo. No hlavne, mať dieťa by som nesúhlasila ešte predtým, akoby som na to nebola pripravená ja sama.

A vy ste už pripravená na bábätko? Máte manžela, ideálny vek, zázemie...

Myslím si, že áno.

Čiže tomu s manželom Martinom Mihalčínom nechávate voľný priebeh?

Áno. Keď sa to podarí, budeme radi, ak nie, budeme šťastní aj tak.

Aj vaša postava Zuzany má všetko, a predsa len bola manželovi neverná. Stále hľadá útočiská mimo domova, aj keď ho v konečnom dôsledku miluje. Čo potom s takouto situáciou?

Samozrejme, takáto vec sa môže stať aj v reálnom živote takmer každému. No u Zuzany a Petra to je podmienené aj pracovným napätím a aj tým, že ich vzťah trvá desať rokov a prechádza krízou. Objavil sa niekto, kto bol bezproblémový a bolo... Niekedy sa nám zdá jednoduchšie svojho partnera „vymeniť“, ako sa s ním naozaj úprimne a dôverne porozprávať. A možno sa schválne ženieme do takýchto situácií, lebo keď je v živote všetko v poriadku, potrebujeme si to nejako skomplikovať.

Myslíte, že nevera môže vzťahu pomôcť?

Niektorým ľuďom môže. Nemyslím si však, že im pomôže samotná nevera, ale to, čo nastane po nej. Keby sa ľudia vedeli rozprávať bez toho, aby si takto vedeli vzájomne ublížiť, bolo by to ideálne. Ale jasné, dokáže to vzťah naštartovať.

Vedeli by ste odpustiť manželovu alebo svoju neveru? Lebo niektorí ľudia ťažšie odpúšťajú práve sami sebe ako iným...

To je pravda a to by bol určite aj môj prípad. No pravda je taká, že som sa pred pár rokmi vydávala, takže som si musela ujasniť nejaké hodnoty. Viem, že keby to nastalo, tak by ten vzťah už nebol nikdy ako predtým. Nič na svete však nestojí za to, aby som o to, čo mám teraz, prišla. Samozrejme, v priebehu rokov sa môže všeličo zmeniť, ale teraz mám k tomu takýto postoj. Myslím si však, že manželovi by som neveru dokázala odpustiť, ak by bol záujem o to bojovať aj z jeho strany. Ak by išlo o jednorazovú záležitosť spojenú s ľútosťou, viem odpúšťať ľudské chyby.

Ako sa vám darí v manželstve s lídrom kapely Heľenine oči? Je to tak, ako ste si to vysnívali?

Určite áno. Zatiaľ sme nemali krízu a doteraz si neuvedomujem žiadnu nevýhodu toho, že som vydatá. Sme skrátka šťastní a máme sa dobre.

Ste typ manželky, ktorá sa dokáže zvŕtať aj v kuchyni? Lebo v seriáli Kuchyňa ukazujete zatiaľ len direktívne manažovanie.

Mám v živote dôležitejšie veci, ako je domácnosť, ale povedala som si, že sa v tom budem zlepšovať. Keď mám čas, rada navarím a upracem, no keď ho nemám, počká to. O domácnosť sa staráme spoločne, no v kuchyni je šéfom manžel. Na varenie má veľký talent a ja sa snažím aspoň pomáhať.

Ocitli ste aj v rebríčku najkrajších žien sveta. Dokáže vám manžel ako žene lichotiť a chváliť vás?

Vie, ale najviac oceňuje moju naturálnu verziu. Keď prídem z natáčania alebo fotenia nalíčená, tak sa ma zľakne a pošle ma odlíčiť. Tak je to lepší prípad, ako keby ma posielal nalíčiť sa hneď po zobudení, lebo inak by ma nespoznal. (Smiech.)

Vy sa vnímate ako krásna žena, ktorá je so sebou spokojná?

Ani nie. Na kamere by som potrebovala o pár kíl menej, no to by zároveň pre mňa znamenalo žiť nespokojnejší život. Vnímam sa ako žena, ktorá je, alebo sa aspoň snaží byť so sebou spokojná, či už fyzicky vyzerá lepšie, alebo horšie.

Znamená to, že jedlo je pre vás radosť a neriešite, či máte o kilo viac alebo menej?

To zase nie. Pravidelne sa vážim a nikdy by som nedospela do štádia, kedy by som pribrala povedzme dve kilá tuku, ani si to nevšimla a nič s tým nerobila. Ale často športujem a v strave sa zameriavam na to, aby tam nechýbali žiadne dôležité zložky. Teda, aspoň v miere, v akej mi to podmienky dovoľujú. Už mám za sebou obdobia, keď bola pre mňa hmotnosť najdôležitejšia a od rozdielu pár gramov sa odvíjalo moje celodenné šťastie. Viem, pri ktorej váhe sa cítim zdravo a to je pre mňa priorita, aj keď viem, že lepšie by som vyzerala s pár kilami menej.

Hodnotíte sa ako sebavedomá žena alebo s tým máte problém?

Na svojom sebavedomí pracujem. Som dosť utiahnutý človek, ktorý sa často zahanbí, začervená... Som však so sebou spokojná, lebo som sa zmierila s tým, aká som.

Ľudia sa dnes nehanbia, že navštevujú odborníkov. Pomáha vám na sebavedomí pracovať niekto z „fachu“? Myslím tým psychológa či terapeuta...

Zatiaľ na sebe pracujem sama a nepotrebujem k tomu odborníka. Ak by to bolo potrebné, nebránila by som sa.

Je veľmi sympatické, že žena, ktorá patrí medzi najkrajšie na svete, bojuje so sebavedomím. Nemáte však problémy pri odhalených scénach?

Mám, ale beriem to tak, že sa s tým musím zmieriť. Paradox je ten, že pre dané dielo s nahotou nemám problém, ten nastáva až vtedy, keď sa tomu začne venovať bulvár a nafúkne to iným smerom.

Manžel na podobné scény nežiarli?

Keby nežiarlil, asi by to nebolo normálne. Ale je to prirodzené a akceptuje to. Čo má robiť?! Ešte som neprišla na to, ako sa v mojom veku dostať k zaujímavej postave bez toho, aby nezahŕňala ľúbostné vzťahy a teda aj podobné scény.

Čo vy a skrášľovacie metódy? Patríte už do úzkeho profilu známych žien, ktoré na sebe nemajú nič vylepšené.

Prirodzenosť a starnutie sa mi vždy páčili. Teším sa na každú jednu vrásku a chcela by som dôstojne zostarnúť bez toho, aby mi niekto zasahoval do tela.

Chceli by ste na sebe niečo vylepšiť?

Nie, nechcem na sebe nič meniť. Ale na iných ženách sa mi páči výška, vypracované štíhle svaly a husté vlasy, ktoré nemám.

Tento opis mi sedí na vašu kolegyňu Táňu Pauhofovú.

(Smiech.) Vždy som z nej mala stres, keď vedľa mňa stála, pretože je to polovica zo mňa. Táňa vyzerá veľmi dobre a obdivujem ju dlhé roky, nielen ako krásnu ženu, ale hlavne ako výbornú herečku a človeka, ktorý to má v hlave veľmi správne poskladané.

Zdá sa mi, že máte slabosť na ryšavé vlasy. Táňa Pauhofová a aj váš manžel je dlhovlasý a ryšavý. Je to náhoda?

(Smiech.) Mám slabosť na vnútorné vlastnosti ľudí.

Máte o dva roky mladšiu sestru, ktorá má už tri deti. Ako ste spolu vychádzali?

Máme sa veľmi rady, no keď sa narodila, tak som na ňu veľmi žiarlila. Robila som jej dosť zle a rodičia dodnes spomínajú, že som ju strkala a bila ju. Dokonca so mnou boli aj u psychológa, ktorý potvrdil, že je to normálne, že treba so mnou len komunikovať. Potom to už bolo úplne v poriadku a dnes spolu síce netrávime veľa času, ale vždy sa vieme veľmi dobre porozprávať.

Vieme prví: Táto známa slovenská herečka čaká už tretie dieťa!

Je v tom až po uši. Zamilovaná Natália Puklušová už lepšieho chlapa nestretne

S celebritnými rozchodmi sa akoby roztrhlo vrece: Tentokrát sa rozišli TÍTO dvaja!

Šokujúce FOTO Jiřího Bartošku: Guľka v hlave, cigaretka v ústach