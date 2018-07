Herečka Ida Rapaičová priznáva: Niektorí kolegovia ma prestali zdraviť

Čas neuveriteľne letí, o pár týždňov budete mať sedemdesiatpäť rokov. Ako sa máte, ako budete oslavovať?

Mám sa teraz veľmi dobre. Teraz to už nie sú ani oslavy, je skôr dôvod na zamyslenie nad prežitým životom. Neviem, koľko mám toho ešte pred sebou, ale chcela by som zmysluplne prežiť zvyšok života. Človek si tak uvedomuje, ako sme tu krátko…

Čo pre vás znamená zmysluplne prežiť zvyšok života? Aké máte plány?

Ja neplánujem. Herecké povolanie je také, že plánujú za nás iní. My herci buď do tých plánov zapadáme, alebo nie. To ma naučila moja profesia, ale musím podotknúť, že už mám svoje nároky a nie som ochotná sa ich vzdať. Kedysi som musela robiť všetko, čo mi ponúkli. Snažím sa nezľaviť zo svojich nárokov a tie boli vždy vysoké napriek dobe, ktorú sme žili.

Aké nároky máte na mysli?

Nároky na kvalitu hry, alebo inscenácie, na texty, alebo kolegov? Na všetko, pretože všetko so všetkým súvisí. To sa týka herectva, textov aj spôsobu inscenácie. Samozrejme, záleží mi aj na kolektíve ľudí, s ktorými budem robiť, aby sme boli na jednej vlnovej dĺžke. Som na svete už dlho, aj svoju profesiu robím dlho, takže sa nemienim prispôsobovať pre nejaký lacný efekt.

Ste prísna aj na seba?

Predovšetkým na seba. Preto si myslím, že som nie veľmi príjemná, lebo som prísna aj na okolie. S hocikým nejdem do spolupráce, nech mi to odpustia. Dnes je všetko veľmi zrýchlené a každý tvrdí, že má málo času. Dobré veci sa však nedajú robiť rýchlo. Herectvo a umenie všeobecne je aj o čase dozrievania. Napríklad, keď som bola klaviristka, študovala som Beethovenovu sonátu aj tri mesiace. Každý dobrý interpret to najskôr musí technicky dobre zvládnuť a potom robiť umenie. Okrem dobrých rolí je pre mnohé herečky dôležité aj to, ako vyzerajú.

Svojou krásou ste sa nikdy nezaraďovali medzi tuctové typy žien. Ako vnímate starnutie z tohto uhla pohľadu? Je to pre vás ťažké ako pre peknú herečku?

Krása je pre herečku dôležitá, ale mladosť víťazí sama o sebe a mladosť je krásna, aj keď nie je úplne dokonalá. Podstatné je byť verný sám sebe a nehrať sa na niečo, čo nie sme. Čo sa týka veku a herectva, v tomto je Boh spravodlivý. Ak si to herečky pripúšťajú, tak je to zle. Keď sú kolegyne, ktoré chcú byť večne mladé, nech sa páči, ale hodina pravdy príde. Ale to je vec voľby a rešpektujem každú kolegyňu aj nekolegyňu, ktorá sa vyberie cestou omladzovania. Podstatné je, aby sa ona dobre cítila a bola stotožnená s tým, čo robí. Ja sa dobre cítim takto, ako som. Chcieť sa páčiť je prirodzená vlastnosť ženy, ale tým, že som matka, manželka a viem, že rôčky sa nezastavia, pociťovala som to veľmi prirodzene. Vynikajúca herečka, dnes už nebohá Mária Prechovská, mi vždy hovorievala: Iduška, za každú vrásku sa treba poďakovať Pánu Bohu, pretože každá vráska hovorí o živote. Je výsledkom nejakej životnej skúšky, patrí k ľudskej tvári a keď jednu vrásku zničíte, zničíte v sebe kus života.

V rokoch 1994 – 1998 ste boli v politike. Doba, nielen čo sa týka politiky, sa posunula – pre niektorých k lepšiemu, iní zase tvrdia, že je to horšie. Ako to vnímate vy?

Niekedy som bola spokojnejšia ako teraz. Najviac ma znepokojuje povrchnosť a plytkosť. Nevážime si čas, hazardujeme s ním, všetko je materiálne hodnotené, máločo ide do hĺbky. Napriek dobe, ktorú som prežila a nemala som ľahký život, som veľmi duchovne založená.

Vaše krátke politické obdobie v HZDS vás v podstate stálo miesto na Novej scéne, kde ste pôsobili tridsaťpäť rokov. Neľutujete toto rozhodnutie?

Nie tak celkom miesto v divadle, ale priazeň mojich kolegov, pretože väčšina z nich stála na opačnej strane. Prvý príznak nesprávneho vnímania demokracie je nerešpektovanie druhého názoru. To som zažila v plnej miere, ale už som nebola najmladšia a vedela som, že sa vzťahy zmenia a že to príde. Prekvapená som teda nebola, ale sklamaná. Niektorí ma dodnes nezdravia a dodnes mi to dávajú pocítiť. Ale politika nebola moja méta ani cieľ. Išlo mi o národné povedomie, to si nedám zobrať. Som tak vychovaná a je mi smutno z toho, kam to ide. Ale som presvedčená, že na ulici sa tieto veci neriešia. Tam hodnoty nevznikajú, tam sa šliape po hodnotách.

Je niečo, čo by ste vo svojom živote urobili inak? Ľutujete nejaké svoje rozhodnutia?

V danom okamihu som zrejme nemohla konať inak, ako som konala, dnes by som asi veľa vecí urobila inak. Ale vďaka aj za to zlé, lebo to všetko patrí k životu. Človek by si nemal robiť ilúzie aj zlé skúsenosti vám veľa dajú a naučia vás.

Máte nejaké svoje životne motto?

Niečo, čo vám mama hovorila, alebo čo hovoríte vy svojim deťom? Nie. Niektoré veci sa ťažko dávajú do slov. Je to skôr o prežitých situáciách, chvíľach a riešeniach problémov. Pre mňa bola moja matka veľký vzor, to je pravda. Aj keď som jej pripravila v živote veľa krušných chvíľ. Asi som bola po nej tvrdá palica a išla som za svojím. A svojim štyridsaťročným deťom dnes už nemôžem hovoriť, ako majú žiť. Ale ešte stále sa občas povadíme. (Smiech.) Som však vďačná a šťastná, že ich mám a nedám na ne dopustiť. Rodina prefiltruje skutočnú ľudskú podstatu.

Mnohým vašim kolegyniam sa nevyhli vzťahové škandály. Vy máte stále jedného muža, otca svojich detí… Neverím, že neboli žiadne nástrahy pri vašom povolaní.

(Smiech.) To, že sme všetko zvládli, neznamená, že som nechcela utiecť. Krízy má každý vzťah a tam sa preverí jeho hĺbka a hodnota človeka. Môj muž je príliš hodnotný človek, aby som sa ho vzdala. Neviem, čo si myslí on o mne, ale formulka: Stále spolu v dobro i v zlom pri sobáši nie je len tak. Dnes sú ľudia netrpezliví. Príde prvý problém a už od seba utekajú. Tak ako som povedala, všetko zlé je na niečo dobré, taká je rovnováha v prírode. Plus neexistuje bez mínus a mínus nepociťujete, keď nepoznáte plus.

Máte recept na spokojné, dlhoročné manželstvo?

Vydatá som štyridsaťosem rokov, ale už to ani nepočítame. Naposledy sme oslavovali štyridsiate výročie. Podľa mňa recept na šťastné manželstvo neexistuje. Riadim sa viac srdcom ako rozumom, aj keď si myslím, že rovnováha oboch je dôležitá. Možno je to aj o vzájomnom dopĺňaní sa, môj muž je veľmi racionálny, ale neteoretizujem nad týmto, lebo čo vzťah, to samostatný prípad. Vždy som chcela mať deti, túžila som po nich, v tom som videla zmysel. Inak by som sa nebola vydávala. Na čo? Mužov môžete získať koľkokoľvek, ale otca svojich detí… Môžete trafiť na dobrého, alebo aj nie. Ja som bola toho názoru, že ak rodinu, tak predovšetkým chcem nájsť otca. Môj muž bol najskôr urazený, keď som mu povedala, že som si ho vybrala za otca svojich detí. (Smiech.) Bol samoľúby, veď ktorý chlap nie je?

Takže okrem lásky tam bol aj rozum?

Keď sme sa brali, už som bola na tú dobu takmer stará dievka a on už bol starý mládenec. Ja som mala 26 rokov a manžel o 5 viac. Vždy sme mali veľmi korektný vzťah, pretože sme sa stretli ako hotoví dospelí ľudia. Takže on nemohol čakať, že sa zmením a ja zase, že sa zmení on. Pretože, už som bola dosť dlho v divadle a on už pracoval na klinike ako lekár. Na začiatku sme sa dohodli, že si nebudeme hovoriť do svojich profesií, lebo ani jeden nerozumie robote toho druhého. Ale bola som pyšná, keď bol na mňa hrdý a páčilo sa mu to. Takže áno, bolo tam dosť veľa rozumu, ale bez lásky by to nešlo. Aj naše deti sme splodili z lásky, preto sú, aké sú. Potom v živote prídu problémy a vtedy sa človek prejaví. Vďaka svojmu mužovi som krízové situácie vždy zvládla.

Takže ste pre deti dobre vybrali.

Áno, môj muž je skvelý otec. Dnes ho naše deti milujú tak, až im niekedy až závidím. Mám pocit, že možno aj viac ako mňa. (Smiech.) Ja som otca nikdy nemala. Emigroval, nechal mamu samu s troma deťmi, možno preto som bola zaťažená na výber otca pre svoje deti. Ale musím povedať, že vďaka mame som mala pekné detstvo aj bez neho. Aj keď na svojich deťoch vidím, že prítomnosť otca je veľmi dôležitá.

Vrátim sa ešte k herectvu. Hovorili ste, že si vyberáte, v čom budete hrať a že sa vám nepáči dnešná zrýchlená doba, ktorá sa odzrkadľuje aj na dnešných televíznych programoch. Pozeráte súčasné seriály? Dostali ste aj ponuku si v niektorom zahrať?

Nie. Aj keď som začala pozerať, veľmi rýchlo som skončila a odmietam aj spoluprácu na takýchto veciach. Ale jednu som prijala a neľutujem. Režisér ma oslovil, že má scenár ušitý presne pre mňa. Tak som mu povedala, nech mi pošle text, že sa mu vyjadrím. Páčil sa mi scenár a práve pred pár týždňami sme ho dotočili. Hrala som v jednom diele, spolu má šestnásť častí. Ide o charakterovú rolu, ktoré mám rada a nie je kladná. Milujem komplikované a charakterové roly. Kedysi sme si vyberať nemohli, dnes už, chvalabohu, môžeme, len už nie je z čoho. (Smiech.) Sem-tam som pohrala aj hlúposti, a keď sa na to s odstupom času pozriem, je mi do smiechu.

Vyčítali vám niekedy niečo pri vašom hereckom prejave?

Áno, že príliš pekne hovorím. Že mám rozprávať len tak na polovicu úst. Vtedy som skoro umrela od šoku. Na škole ma učili riadne rozprávať. Moji učitelia boli Záborský, Chudík a prízvukovali, že musí byť počuť každá hláska, pretože každá hláska tvorí slovo. Slovenčina je predsa taká nádherná. V takomto prípade mi neostáva nič iné, iba sa otočiť na opätku a poradiť, nech si zavolajú amatéra. Veď za mikrofónmi dnes sedí kopa amatérov. Ja som od prírody hovorila pekne, lebo tak ma vychovávala moja mamička. V tomto povolaní to považujem za povinnosť.