Herečka Jana Hubinská letela dcére na promócie do Bruselu. Zlyhala ale...

Jana Hubinská (54) má jedinú dcéru Sarah (26), ktorú vychovávala sama a sú na seba veľmi naviazané. Napriek tomu ju nedržala doma. Dopriala dcére roky štúdia v štyroch krajinách.

Prvýkrát ju pustila v šestnástich na strednú školu do Ameriky. Netají, že preplakala niekoľko nocí, bolo jej smutno, videla ju doma v každom rohu, ale musela sa zmieriť so Skypom. „V Amerike zmaturovala už v sedemnástich, o rok skôr, a dokonca sa stala aj tenistkou roka za Kaliforniu,“ hovorí herečka.

Sarah sa po maturite presunula do Dánska, kde získala titul bakalár z medzinárodného obchodu. Potom študovala politický manažment v Ríme a nedávno promovala v Bruseli. „Skončila s vyznamenaním a získala dva tituly master,“ upresňuje hrdo.

Na promócie do Bruselu letela aj herečkina mama. „Má osemdesiatpäť rokov, a do sveta vyrazila po dlhom čase. Celý pobyt bol prispôsobený babičke, a tak sme to krásne zvládli. Až na to, že som zlyhala ako fotograf. Mala som zlý fotoaparát, a tak prakticky nemáme žiadne fotky. Ale čo už, máme to v duši,“ hovorí. Vráti sa dcéra už zo sveta konečne domov? „Aj by sa už vrátila. Dúfam, že keď sa tak stane, zamestnávatelia sa o ňu potrhajú,“ hovorí s úsmevom. "Ak sa niekto chce s takýmito školami vrátiť na Slovensko, mal by si nájsť slušné miesto. Zaslúži si to," dodáva.