Herečka Jana Kovalčíková zo seriálu Oteckovia šokuje - vážne sa chce TAKTO vydávať?

Jana (27) hrá v seriáli Oteckovia málo atraktívnu koncipientku, zodpovedné dievča „pre všetko“ v advokátskej kancelárii elitného právnika. Jej seriálový nadriadený Braňo Deák (35) ju po natáčaní občas odvezie na motorke domov. Jana má od seriálovej Emy na míle ďaleko – miluje motorky, je akčná a hlavne si dohodne toľko stretnutí a povinností, že ich občas nestíha splniť. Herečka totiž pendluje medzi Bratislavou a Martinom, kde hrá, a milovanou Nitrou, kde žije.

Je však vďačná, že po namáhavých dňoch ju doma čaká skvelá večera a uprataný byt. A to všetko pre ňu robí jej seriálový kolega Roman Poláčik (29), s ktorým takmer už tri roky tvoria pár. Porozprávala nám, ako sa zaľúbili, či je zložité opäť hrať čerstvo zamilovaných a kedy a kto ju inšpiroval k svadbe v starobe.

Bez hanby

Herci sa spoznali v divadle v Nitre, kde hrali mnoho spoločných predstavení. „Chémia zafungovala a zaľúbili sme sa do seba. Teda on prvý a ja až potom. Hrali sme zamilované páry a trávili sme veľa času spolu. Človek v našom prostredí, dokáže nadobudnúť isté sympatie“ opisuje začiatky vzťahu. Hrať zamilovaných je pre nich jednoduché. Ako Jana hovorí, nemusia prekonávať žiaden ostych, naopak. Jeden druhému sa veľmi páčia a majú sa radi. „Je starostlivý a má skvelý humor. Ale, samozrejme, hlavné je, že ma tiež ľúbi. Teda dúfam,“ dodáva so smiechom.

Ty ustúp!

Herci si skvele rozumejú, aj keď Jana priznala, že sa občas vedia poriadne pohádať. „To teda vieme. Ale ani sa nie je čomu diviť, keďže on je Oravčan a ja som z východu, takže viete si predstaviť ten temperament. Najhoršie je to, že ani jeden z nás neustúpi a konflikt tak trvá dlhšie. Potom niekto hodí ironickú poznámku a trošku sa to uvoľní. Tým, že sme spolu málo, nemôžeme mať predsa úplne tichú domácnosť, pretože svoj krátky spoločný čas sa snažíme vychutnávať si čo najviac,“ konštatuje.

Pred oltár

V seriáli sa stará o Braňovho syna a aj keď jej to pristane, rodinu, či svadbu v reálnom živote ešte neplánuje. „Stačia mi tie seriálové deti, ktoré sa okolo mňa krútia. S Romanom si zatiaľ z tejto témy robíme vtipy, pretože momentálne žijeme rozbehane a neviem si predstaviť, že by niečo také prišlo. Ale keby sa to stalo, samozrejme, nič sa nedeje, veď je to dar,“ hovorí s úsmevom. Ani o svadbe zatiaľ nesníva, naopak, drží sa svojskej teórie, ktorou ju inšpirovali jej starí rodičia. "Minule mi zišlo na um či by sa ľudia nemali brať až na sklonku života. Bolo by to také zavŕšenie života, že áno, prežili sme ho spolu a dali sme to! Dnes sú rozvody ako rozchody. Je to fajn a vravím to na margo toho, že moja babka a dedko sa teraz takto zosobášili. Majú po sedemdesiatke, ale až teraz im to okolnosti dovolili. A bolo to krásne a dojímavé, že aj po toľkých rokoch mali potrebu si povedať áno,“ hovorí.

Iveta a Pišta

Niet sa čomu diviť, že Janin priateľ Roman chodí na návštevy k herečkiným príbuzným na východ veľmi rád. Zdá sa, že jej rodina je naozaj temperamentná a bláznivá. „Áno, asi sme iní. (Smiech.) Napríklad ja svojich rodičov nevolám mama a ocko, ale Iveta a Pišta. Každý z okolia sa čudoval a pýtali sa, prečo ich tak oslovujem. Povedala som toľko, že ak ich spoznajú, pochopia. Tak to aj bolo. Rodičia sú parťáci, všetko im o sebe hovorím. A ak náhodou jednému nepoviem, ten druhý mu to vyklebetí. Ale, samozrejme, že sa tvári, že to ešte stále nevie a pekne si počká, kým mu to poviem. No čo mám na to povedať? S nimi je vždy veľká zábava,“ uzatvára. Dodáva ešte, že ona by chcela byť raz v budúcnosti Jana – parťáčka.

