Herečka Lucia Hurajová zaráža: V kabelke mala už aj mlynček na mäso

Hoci je Lucia Hurajová (42) mamou troch detí, o módu sa neustále zaujíma a vždy je trendovo nahodená. Cez plece jej nikdy nechýba značková kožená kabelka, do ktorej neváha investovať aj vyššie sumy. Pre Luciu je to vlastne klenot. „Kedysi som si dosť zakladala na šperkoch, z čoho sa dnes teším, pretože mám dve dcéry a aspoň majú čo dediť. Peniaze investované do šperkov sú najistejšie. Čo sa týka kabeliek, mám ich primerane a každú jednu aj nosím. Musia byť však praktické. Keďže som mama a často odídem ráno z domu a vrátim sa až večer, musí v nich byť veľa vecí,“ vysvetľuje nám Lucia , ktorá má rada kvalitné kúsky. „V tomto smere som vyberavá a investovať do kvalitnej kabelky sa oplatí. Nemám však rada okázalý luxus a veci, ktoré už na prvý pohľad prezrádzajú, koľko stoja,“ prízvukuje s tým, že si kabelky vyberá sama.

Mlynček aj palacinky

Lucia prezradila aj to, ako raz v divadle šokovala, keď z luxusnej kabelky vytiahla mlynček na mäso. „Potrebovala som ho do jedného divadelného predstavenia a vtipné bolo, že keď som ho vyberala z tašky, tak ľudia, ktorí okolo mňa sedeli, nemali ani tušenie, o čo ide a prečo ho tam mám. Takisto boli prekvapení, keď som z tašky vybrala aj palacinky v alobale, ktoré mi vždy balila moja nebohá babka,“ smeje sa herečka, ktorú vôbec neprekvapili zvedavé pohľady kolegov, čakajúcich, čo ešte z útrob svojej tašky vytiahne...