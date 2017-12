Herečka Lucia Siposová si vie život užívať plnými dúškami: Čaká ju bombastické žúrovanie!

Lucia je známa svetobežníčka a vždy keď má príležitosť, tak vezme nohy na plecia a odcestuje do zahraničia. Svoje plány na Silvestra má už teraz jasné.

Vivat Rio!

„Idem do Argentíny, Brazílie a na Silvestra do Ria de Janeiro. Takže bude more, slnko, muzika...“ teší sa herečka. Zobrala si tri týždne voľno a okrem času na pláži plánuje navštíviť aj kamarátov. „Pred rokom som bola v kabarete, teda na javisku. Bolo to super. Pred dvoma rokmi u priateľov na párty, aj tam som sa výborne bavila. A predtým na lyžovačke v Alpách,“ hovorí Lucia, ktorá sa už nevie dočkať dobrodružného záveru roka.