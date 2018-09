Herečka Lujza Garajová-Schrameková provokovala skinhedov. Kto si to odniesol?

Módu ani divoké líčenie Lujza Garajová-Schrameková (35) v tínedžerskom veru neriešila. Páčil sa jej štýl hippies. „Takže keď som si v puberte vyberala partiu, alebo nejaký smer, tak to bol tento. Vtedy sme žili v Nitre, kde bolo dosť veľa skinhedov. Tak som si nakreslila tričko s nápisom „Na farbe pleti nezáleží, skíni to nechápu, preto ich nemám rada“. Nakreslila som si tam rôznofarebné postavičky a bola som hrdá, že som taká odvážna. Mmina mi však vravela, nech nevymýšľam, že nepotrebujem mať problémy. Mne sa našťastie nikdy nič nestalo, ale môjho frajera zbili za to, že mal dlhé vlasy.“

Potetuje sa až s deťmi

Lujza mala obdobie, keď túžila po tetovaní. Vtedy jej však mama povedala, nech si skúsi predstaviť, ako bude vyzerať, keď bude mať kožu ako babka. „Vtedy som to nejako rozchodila a tetovanie dodnes nemám,“ priznáva s úsmevom.

Hoci sú Lujzine deti ešte malé, Viktor má desať a Gréta päť, už sa pripravuje na ich pubertálne úlety. Inšpiráciu, ako ich odhovoriť od bláznivých nápadov, vidí aj v seriáli Naši, kde hrá mamu troch synov. „Mali sme tam scénu, keď si jeden z našich chalanov chcel dať náušnice do ucha. A tak mu jeho otec, ktorého hrá Majo Miezga, povedal, že pôjde s ním a budú rovnakí. Samozrejme, že syna to odradilo. Takže toto by možno zabralo aj u nás. Keby Grétka prišla za mnou, že sa ide dať potetovať a ja poviem, super, idem s tebou a budeme mať rovnaké tetovanie,“ smeje sa Lujza, že vzdor by zrazu nemal význam. Lujza však netají, že by ju potešilo, keby sa puberta jej detí, teda obdobie vzdoru voči rodičom, prejavila iba počúvaním hudby, ktorú neznáša.