Herečka Michaela Čobejová trpí problémom, s ktorým jej nikto nedokáže pomôcť. Malú záchranu musí mať v kabelke!

Blondínka odohrala množstvo divadelných predstavení, zahrala si vo viacerých seriáloch, zaspievala si v Tvojej tvári, zatancovala si aj v šou Let´s Dance. Nie div, keďže sa stále môže popýšiť štíhlou figúrou, ktorú si udržiava pravidelným behom. Starostlivosťou nešetrí, ani čo sa týka pleti. Netají, že pravidelne chodí na kozmetiku a vyskúšala viaceré zákroky. No je tu jedna vec, s ktorou jej nepomôže ani tá najlepšia kozmetička na svete.

Pigmentové škvrny. Na ne si vraj dáva zvlášť pozor a len čo vykukne slabý lúč slnka, natiera si tvár krémom z lekárne s ochranným faktorom päťdesiat. Nikdy jej nechýba v kabelke, bunde či na lyžovačke.

Vyčkávala na chodbách

Kým jej staršia dcéra Ivanka sa vydala v šľapajach otca dizajnéra a vyštudovala architektúru v Prahe, mladšia Tatiana inklinuje k herectvu. Práve ona priviedla mamu k myšlienke, urobiť si pedagogické minimum a učiť malých hercov. „Tánička chodieva na množstvo krúžkov a ja som ju aj štyrikrát týždenne, a to po dve hodiny, čakala na školskej chodbe. Trávila som tam toľko času, že som sa tam zamestnala. Pani riaditeľka ma oslovila, či by som si neotvorila vlastný dramatický krúžok,“ vysvetlila nám nadšene. Zjavne to však má v krvi, keďže jej babka, otec aj mama boli učiteľmi.