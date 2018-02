Herečka Milka Vášáryová prezradila, prečo sa už v spoločnosti NEVIE zabaviť a čo jej neuveriteľne prekáža

Je to takmer päť rokov, čo sa herečka musela zmieriť so smrťou svojho manžela, kostýmového výtvarníka Milana Čorbu (†72). Každoročne spolu chodievali aj na dobročinný Ples v opere. Po tom, čo umrel na ťažkú chorobu, síce pani Milke do tanca nie je, ako členka čestného plesového výboru sa však na podujatí zúčastňuje aj naďalej.

O garde neuvažovala

Minulý rok vraj zvažovala, že ako sprievod si vezme syna či vnuka, tento rok však túto myšlienku úplne zavrhla. „Už mi ani nenapadlo, aby ma niekto sprevádzal. Pozrela som si krásny program a hlavne som myslela na to, koľkým deťom sa pomôže,“ vysvetlila nám s úsmevom.

„Už sa tam nechodím baviť. Keďže som ostala sama, pre mňa osobne to stratilo význam. A už vôbec sa nepotrebujem vykrúcať. Chodím tam preto, aby som podporila krásny cieľ – vyzbierať čo najviac peňazí pre choré detičky,“ vysvetlila nám herečka. Zdôraznila, aká je šťastná, že tohto roku sa podarilo vyzbierať vyše štvrť milióna. Peniaze sa využijú na vzdelávanie znevýhodnených detí.

Som tu pre rodinu

Herečka súcití s chorými o to väčšmi, že pred vyše rokom mala nepríjemný úraz. Zlomila si stehennú kosť, keď sa na javisku potkla a spadla. Okrem náročnej operácie strávila istý čas aj v rehabilitačnom ústave v Kováčovej. „Prežila som tam dva mesiace a odvtedy veľmi súcitím s chorými ľuďmi. Videla som tam veľa ťažkých prípadov, no mnohí mi povedali, že vlastne majú šťastie, keď sa dostali do ústavu. Môžu byť medzi ľuďmi a nie sú odstrčení. Nevieme dňa ani hodiny, kedy sa aj nám môže niečo strašné prihodiť. Teraz, chvalabohu, nemám v rodine nikoho chorého, keby ma však moji blízki potrebovali, som tu pre nich. Teda, kým ešte nepotrebujem pomoc ja,“ skonštatovala s úsmevom.

Znechutená

To, aké je starať sa o choré dieťa, herečka teraz aj vďaka predstaveniu Sklenený zverinec precítila, kde má postihnutú dcéru: „Z tej úlohy sa veľmi teším, niekedy som však zaskočená reakciami v hľadisku. Keď časť publika počujem uchechtávať sa. Stojím na javisku a kladiem si otázku, na čom sa tak smejú? Aj táto úloha mi veľa dala a túžim po tom, aby sa náš postoj k ťažko chorým zmenil.“