Herečka Slávka Halčáková má pre vás skvelý tip. TAKTO deťom zdravo zabalíte desiatu

Herečka Slávka Halčáková je známa svojim ekologickým životným štýlom. Pracie prostriedky si chodieva čapovať do špecializovaných obchodov, namiesto čistiach prostriedkov používa v domácnosti iba ocot a sódu bikarbónu.

Ekologicky balená desiata

Slávka chodí „čapovať“ aj cestoviny, obilniny, strukoviny, ryžu. „Nielen v Bratislave, ale aj mimo hlavného mesta je kopu obchodov, kde sa dajú potraviny kúpiť bez obalov. Samozrejme, aj tak nie všetci majú možnosť takto nakupovať, ale nekupovať do plastov aspoň základné veci, to môžeme všetci,“ myslí si Slávka.

Desiatu balím dcére do špeciálnej utierky, ktorá je len potiahnutá voskom. Dá sa vyrobiť aj doma, potrebujete na to utierku, alebo nejakú bavlnenú látku, včelí plást a žehličku. Návod nájdete na internete, ale v bezobalových obchodoch si tento obal môžete kúpiť tiež. Ak sa zamaže od nátierky, alebo tam ostanú omrvinky, poutieram ho vlhkou hubkou a nechám vysušiť. Po roku sa môže obnoviť rovnakým postupom. Tento obal ešte zabalím do látkovej desiatovej taštičky, aby sa nepoškodil,“ vysvetľuje herečka. Olej z domácnosti zbierajú do špeciálnej nádoby a potom odnesú na recykláciu. Dcéra túži po vlastnom kompostéri s dážďovkami. Zatiaľ využívajú koše na bioodpad.

Hračky – najväčší problém

Slávka Halčáková sa na redukciu nepodstatných vecí vybrala aj do detskej izby. Zistila, že tam to ide najťažšie. Aj hračiek majú veľa zdedených a triedia ich. Jasmínkinou slabosťou sú však plyšáky. „Tie mi prekážajú najviac, pretože sa na nich zachytáva všetok prach, špina, tie nám, žiaľ, vždy niekto v dobrom kúpil. Budeme na tom ešte pracovať, aby sme aj toto postupne redukovali,“ sľubuje s úsmevom.