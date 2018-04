Herečka Táňa Pauhofová o podozrievavosti vo vzťahu: K jednej veci by sa nikdy NEZNÍŽILA

Štyri ženy, štyri podvody lásky a veľa spôsobov, ako žiť svoj každodenný život. Táňa spolu s kolegyňami Zuzanou Norisovou (39), Antóniou Liškovou (40) a Gabrielou Marcinkovou (30) niekoľko týždňov hviezdia na obrazovkách vo filmovom seriáli Milenky. Červenovláska to mala s mužmi pestré aj v reálnom živote. Po dlhom vzťahu si dali zbohom s hercom Tomášom Maštalírom (40), pričom herečka musela čeliť klebetám, že jej je herec neverný s kolegyňou Dianou Mórovou (48). Nevyšlo jej to ani so sympatickým podnikateľom Martinom. Herečka nám porozprávala, čo na ňu vo vzťahoch platí, ako vníma žiarlivosť a kde sú jej hranice.

Ako ste sa stotožnili so svojou postavou? Je ťažké hrať milenku Sandru?

Naopak, hrať ju je podľa mňa oveľa zábavnejšie a jednoduchšie, ako ňou v skutočnosti byť. Dokonca aj bezpečnejšie. (Smiech.)

Čo by ste na seriálovej Sandre zmenili?

Sandra nepotrebuje zmeniť, ona na veľa vecí v správny čas príde aj sama… Niekedy sa veci nedajú uponáhľať. A jej zdravý nadhľad, humor a samostatnosť sa mi náhodou páčia.

Čo si myslíte o tom, ak pri nešťastnej láske alebo sklamaní žena siahne po poháriku? Vaša seriálová postava zapíjala alkoholom žiaľ z toho, že sa ženil muž, na ktorom jej záležalo. Úplne sa opila...

Najrozumnejšie riešenie to asi nebude, aj keď je jasné, ze takáto prvotná reakcia nie je nám ľuďom neznáma. Otupíme, zapijeme, ale nezabudneme. Problém sa tým nevyrieši, ten si počká. Siahať však po poháriku znova a znova je, naopak, číry nerozum. Namiesto toho, aby sa bolesti čelilo otvorene, sa človek dokáže pekne zacykliť.

Máte vy nejaké metódy alebo zvyky, ako si upokojiť city a prekonať sklamanie?

Mne pomáha smútok nechať plynúť. Byť s ním… Chce to vždy čas. A dá sa na veľa vecí prísť. Ešte mi nepomohlo prekrývať smútok niečím iným, ani ho vytesňovať, ani proti nemu bojovať, aj keď som to veľakrát skúšala. Tak ho iba privítam a nejako si ho naplno odžijem. Netvrdím, že vždy iba elegantne, ale to už k tomu patrí.

Ako vnímate neveru? Odpustili by ste ju?

Rozhodne to nie je nič príjemné, ani ľahko zvládnuteľné. Ale nepovažujem to za najväčšiu katastrofu, ktorá sa partnerom môže stať. Či považujete za neveru – je to aj napríklad káva, bozk…. Toto je veľmi individuálne, závisí to vždy od konkrétnych dvoch ľudí, aké hranice si nastavia.

Nakoľko si myslíte, že by ženy mali robiť vo vzťahu kompromisy?

Akýkoľvek vzťah, či už partnerský, rodičovský, kamarátsky, je o dialógu. O ochote nájsť spoločnú cestu. Tá je predsa kompromismi vydláždená. Bez ohľadu na pohlavie. Čo si myslíte o žiarlivosti?

Máte s tým skúsenosti alebo ste vy žiarlivá?

Myslím si, že žiarlivosť je nedostatok dôvery v seba. Absencia sebahodnoty, sebalásky. Žiarlivosť nám ukazuje nás. A podľa mňa neexistuje človek, ktorý by s tým skúsenosť, či už vlastnú, alebo sprostredkovanú, nemal.

Ženy majú niekedy potrebu preverovať partnera rôznymi spôsobmi. Je podľa vás neprípustné pozrieť sa mu napríklad do telefónu?

Súvisí to s predošlou otázkou. Nedôvera v seba, nedôvera v partnera. A bez dôvery sa nedá spoločne kráčať a rásť. Neviem, či by som to nazvala neprípustné, ale rozhodne takéto akcie u mňa nemajú miesto.

Ak by ste zistili, že vašu blízku osobu niekto podvádza, povedali by ste jej to, alebo je podľa vás lepšie sa nemiešať do vzťahu dvoch ľudí?

Do vzťahu sa určite miešať netreba, doň vidia – aj to často komplikovane – iba tí dvaja, ktorí ho žijú. Ak by to bol blízky človek, možno by som sa najprv porozprávala s tým, ktorý podvádza, ako je podvádzaný. Niekedy je totiž naozaj najlepšie nevedieť...

Mali ste alebo máte vo svojom živote nejakého muža, kamaráta, s ktorým ste preberali žensko-mužské vzťahy?

Samozrejme, a robím to veľmi rada. Iný pohlaď na vec je veľmi obohacujúci.

Veríte na lásku na prvý pohľad?

Neviem, či sa pri prvom pohľade už dá hovoriť o láske, ale ak to takto zjednodušene nazveme – áno!

Táňu a herca Tomáša Maštalíra spojila láska k divadlu. Iskra medzi nimi preskočila pri skúšaní hry Katarína a odvtedy na verejnosti pôsobili ako ideálny pár. V súkromí to však medzi nimi až také ružové nebolo. Dvojica prešla viacerými krízami a dokonca sa niekoľkokrát aj rozišli. Napriek tomu, že sa u nich skloňovalo aj slovo svadba, svoj osemročný vzťah ukončili.

Až po vyše dvoch rokoch, odkedy sa červenovláska s hercom rozišla, priviedla do spoločnosti nového priateľa. Martin Vaľovský sa po jej boku prvýkrát oficiálne objavil na pražskom udeľovaní cien Český lev. Tento ambiciózny mladík v tom čase riadil spoločnosť, ktorá v zahraničí organizovala konferencie, tréningy či workshopy pre biznismenov. Aj s ním jej to nevyšlo a takmer pred dvoma rokmi sa mali rozísť. Odvtedy nikoho oficiálne neuviedla ako svojho partnera.