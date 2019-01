Herečka Zuzana Porubjaková o krutej rane počas tehotenstva. Pred čím chránila svoje dieťa?

Je ako oheň a voda. Veselosť strieda u nej plač, ktorým si čistí dušu. Vraj jej v tom veľmi pomáha aj trojročná dcérka Ema, ktorú má so svojím snúbencom Jurajom. „Pozorujem, že má veľa zo mňa, ale ja sa tak isto učím veľa vecí od nej. Je už škôlkarka, je zdravá, iba počas chrípkového obdobia prvýkrát ochorela. Musím zaklopať, pretože je to vzácne, že prvýkrát až v troch rokoch. Chcem ju pochváliť aj za to, že má super humor a stále sa smeje. Dokonca sa hrá doma akože na divadlo. Rada sledujem jej čisté emócie. Snažím sa ich nasať a použiť, či doma, alebo na javisku,“ vychválila herečka svoju dcérku.

Zuzana sa netají tým, že je zvláštna povaha. „Mám svoje dni, keď chcem byť sama so sebou, no na druhej strane je vo mne veľký temperament po mame a babičke, takže to asi so mnou tiež nie je ľahké. Niekedy mam chuť vysloviť, čo cítim a vydobyť si svoju pravdu, len mám smolu, že neviem kričať. Dokonca mi veľa ľudí povedalo, že aj na javisku, keď kričím, je mi to len ťažko uveriť. Veď napokon ja si tiež pripadám veľmi smiešna vtedy,“ smeje sa herečka. Krik doma sa vraj dokonca skončil fiaskom.

„Keď som sa raz alebo dvakrát snažila vrieskať na Juraja, začala som sa smiať. Sme obaja také nekričiace typy a dodnes si pripomíname: „Pamätáš si na svoj pokus vykričať ma?“ Naše hádky vyzerajú tak, že ja sa rozplačem, on je tiež smutný a po chvíli príde udobrenie.“

Bude aj svadba

Okrem občasných výmen názorov Zuzana na svoju lásku nedá dopustiť. „Dôležité je, či pri prvom kontakte niečo cítite a či si potom navzájom sadnete. Juraj je pre mňa aj najlepším kamarátom, ľudsky si ho veľmi vážim. A ešte tam pracuje aj chémia, vzplanutie a vášeň,“ priznáva. Hoci ich vzťah nemal klasickú postupnosť svadba a dieťa, sobáš vraj tiež bude čoskoro. „Jasné, chceme sa určite vziať, ale musíme dokončiť byt, ktorý prerábame,“ objasňuje.

Zasekla som sa

Jej budúci manžel je herečke veľkou oporou, keď je smutná. Je totiž veľký plačko. „Plačem veľa a rada. Je to pre mňa ventil. Vždy keď plačem, vravím si, že je to dobre, lebo som mala aj obdobie, keď som neplakala a zasekla sa,“ začína svoje smutné rozprávanie.

Najťažšie obdobie Herečka totiž prišla pred troma rokmi o otca Martina Porubjaka, významného divadelného režiséra a dramaturga. „Plakala som vtedy veľmi málo, lebo som čakala Emu a nepripúšťala som si to tak. Zakázala som si plakať alebo ani nie, že zakázala, ale telo zrejme prirodzene chcelo ochrániť môj plod. Nechcela som tehotná nariekať doma do vankúša,“ spomína si na ťažké začiatky tehotenstva. „Až po pôrode sa žiaľ začal postupne vyplavovať a vtedy som plakávala dosť. Moje vnútro sa začalo čistiť, už som bola sama, teda iba moje telo.“

Jeho princezná

Herečka je vďačná za to, že práve Martin Porubjak bol jej otcom. „Bol voči mne veľmi nekritický. Tak ma ľúbil, že mi všetko odpustil a mal pocit, že som úžasná. Mal ma naozaj neskutočne rád. Vravel mi: Zuzanka, ty máš čoraz väčší a väčší ten hrboľ na nose, ale si krásna.“

Aj keď bol už veľmi chorý a blúznil, stále mi opakoval, aká som krásna. A ja som zase vyznávala lásku jemu. Zbožňovala som jeho cestoviny a kurací perkelt, rozhovory o divadle, o vzťahoch. Bol veľmi citlivý a čím bol starší, vedelo ho čokoľvek rozplakať. Citlivosť mám asi po ňom a temperament po mame.“