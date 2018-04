Hľadá na tomto netradičnom mieste FRAJERKU? Pozrite sa, kam Juraj Bača s veľkou obľubou chodieva!

Nedávno sa na prezentácii novinky neon jogy objavil medzi množstvom dám jediný chlap. Miláčik žien Juraj Bača. Vyšetrovateľ z obľúbeného seriálu Komisár Rex bol doteraz vnímaný skôr ako svalnatý muž a nie subtílny jogín. Sám potvrdil, že s jogou dovtedy skúsenosti nemal. „Mám kamaráta, ktorý ju precvičuje, tak som sa párkrát snažil naučiť základ – pozdrav slnku, ale až na neon joge som absolvoval prvú hodinu jogy v živote,“ priznáva.

Učarovala mu

S odstupom času sa však z neho stal zanietenec tejto aktivity. „Je to úplne iné ako fitnes, omnoho ťažšie ako posilňovňa. Naoko to vyzerá, že ide o ľahké cviky, ale po piatich sekundách sa začnem potiť, keďže ide o sústavné cvičenie. Najprv musím urobiť náročný cvik, potom uvoľňujúci, ale stále je to cvik. Nie ako v posilňovni, že tridsať sekúnd človek dvíha obrovské váhy a potom tri minúty je na telefóne a oddychuje. Pri joge je stále v napätí, čo je podľa mňa perfektné. Hneď po prvej hodine som sa cítil skvele, ako keby som si dal kávu. Úplne ma to nabudilo,“ pochvaľuje si sympatický herec.

Joga ho chytila tak, že chodí dvaaž trikrát týždenne a vyskúšal aj hot jogu. „Odvtedy sa cítim oveľa lepšie, čo sa týka pohyblivosti, uvoľnenosti. Vrele odporúčam, no je to fakt makačka. O herectve sa hovorí, že je o dychu a joga je celá postavená na dýchaní. Veľa zdravotných problémov pramení z toho, že človek zle dýcha. Priznám sa, že by sa mi hodilo viac základných hodín, kde by som si precvičoval základné pozície, lebo tým, že mám veľmi nabitý harmonogram, hodiny si vyberám nie na základe obťažnosti, ale podľa toho, kedy môžem. A niekedy na ťažších hodinách cítim, že ešte by som tam asi nemal byť.“

Láska z jogy?

Na joge medzi ženami je herec výnimočným zjavom. Cíti ich zvedavé pohľady a čelí žiadostiam o spoločné fotky? „Zatiaľ som tam nestretol ani jedného chlapa, iba na hot joge bol jeden a pozerali sme sa na seba s pochopením, lebo sme sa dosť trápili,“ smeje sa a dodáva: „Nechodia tam chlapi, neviem, z akého dôvodu, či majú predsudky. A obdivovateľky? Nájdu sa, dokonca aj niektoré cvičiteľky sa tešia, že na ich hodiny chodí komisár Rex. Je to milé. Pre mňa je to najmä motivácia, ako chlap sa nezapriem – už aj keď nevládzem, tak z posledných síl sa prekonám, aby som sa nestrápnil, že dámy to zvládajú s úsmevom na tvári a ja zomieram od bolesti. No nedá mi to, idem ďalej. Je to motivačné,“ vraví so smiechom.

To, že by si medzi cvičiacimi dámami hľadal po rozchode s herečkou Dominikou Richterovou novú lásku, však vyvracia. „To si ani neviem predstaviť. Som tam totálne spotený a zničený. Keď sa skončí hodina, som rád, že si môžem dať sprchu. Možno o rok, keď budem s cvičením už v pohode, začnem vnímať aj ľudí okolo seba, ale momentálne je to tak, že sa snažím sústrediť len na cviky, keďže je to pre mňa novinka.“

Závislý od adrenalínu

Napriek svalom Juraj tvrdí, že nie je typický fitnesový typ: „Nie som ten, čo sedí vo fitnese a sleduje v zrkadle, aké má svaly. Nikdy som to nerobil, najradšej by som chodil do fitnescentra, kde by neboli zrkadlá. U mňa sú návštevy skôr podmienené rolou, keď som napríklad potreboval hrať vojaka, išiel som nabrať svaly,“ vysvetľuje. Juraj sa venuje najmä bojovým umeniam, aj keď teraz mal pauzu kvôli točeniu ďalších častí Komisára Rexa. „Chystám sa však točiť film, kde budem potrebovať thajský box, takže zase začnem s tréningmi. Som vášnivý cyklista, už štyri roky chystám svoj downhill comeback. Kedysi som robil súťažne zjazd na bicykli. Mám rád čokoľvek, čo má v sebe adrenalín. Už odmala. Jazdil som na skejte a na korčuliach v skejt parkoch, potom na bicykli downhill. Adrenalín k životu potrebujem, aby som sa potom dokázal nejako upokojiť a vyfiltroval zo seba negatívne veci. Aj teraz som bol na lyžovačke a väčšinu času som strávil v snow parku na snouborde. Rád posúvam svoje hranice komfortnosti. Nie sú to úplne bezpečné aktivity, ale potom má človek zo seba radosť, že dokázal prekonať samého seba. Paradoxne, joga je úplne mimo tohto, no prináša mi pokoj.“

Pozitívny strach

Priznáva, že strach má, ale vždy ho zdolá a berie ako lekciu do života. „Keď som mal pätnásť a musel som na pretekoch skočiť desaťmetrový skok, samozrejme, mal som rešpekt. Vždy som však musel strach prekonať, nestlačiť brzdy. Buď to dám, alebo sa zľaknem a dokaličím. Prekonávanie samého seba v športe zúročujem celé roky aj v živote. Vždy idem do nejakého rizika, s kožou na trh, či už na konkurzy, natáčanie, vystúpenie. So strachom som vždy zápasil, ale prekonávam to.“ Sympatický herec sa pri zdolávaní športových výziev nevyhol rôznym zraneniam, od vykĺbených ramien, cez popraskané rebrá, až po otrasy mozgu, no pri joge mu to nehrozí.

