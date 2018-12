FOTO: Hollywoodske mamičky v akcii. To sú ale ŠUPY!

Niektorým ženám dodá materstvo krásu, úplne iný výraz v tvári a aj sexepíl, ktorý sa nedá odškriepiť. Do bodky to potvrdzujú aj viaceré slovenské a zahraničné celebrity, ktoré sa stali matkami a žiaria na všetky strany.

Deti ich držia vo forme

Stačí sa pozrieť na modelku Heidi Klum (45) či speváčku Gwen Stefani (49), ktorá je matkou troch synov a rozhodne na to nevyzerá. Postavičku má ako lusk a takisto sa udržiava aj v oblasti štýlu obliekania, ktorým by mohla konkurovať aj o generáciu mladším dievčatám. No a herečka Hilary Duff (31) vyzerá po pôrode dcérky doslova ako bohyňa, za ktorou sa neotočí len chlap, ale aj žena. Skrátka, materstvo týmto a aj iným ženám vyslovene prospieva.