Horší ako ženy! Jarovi Slávikovi nič nie je dobré a Jakub Prachař miluje značky

Pri tohtoročnom nakrúcaní šou Česko Slovensko má talent dali módnej štylistke Sandre Žigovej najviac zabrať päťstoeurové okuliare Jara Slávika. „Vymyslela som, že mu dáme dioptrické okuliare, hoci ich nepotrebuje, len tak, ako doplnok. Stále som ich strážila, aby sa im nič nestalo, chodila som za ním ako psík, lebo si ich niekam odložil a zabudol na ne,“ priznáva s úsmevom. Jedným dychom však dodáva, že umelci sa k požičaným veciam správajú zodpovedne. Sandra prezradila, čo ktorý porotca pri obliekaní vyžaduje.

Značka musí byť

Manžel Agáty Hanychovej má vyhranený štýl. „Sleduje módne trendy, rád sa oblieka štýlovo a do značiek. Chce mať na sebe pekné veci, cíti sa tak dobre. Jakub však nie je zaťažený na extravagantné kúsky,“ opisuje vkus Jakuba Prachařa. Hoci sa oblieka na prvý pohľad obyčajne, za všetkým je kvalita a najviac je asi zaťažený na tenisky. Má kúsky najprestížnejších značiek.

Nosí si vlastné

„Jaro je vysoký chlap, basketbalista, má široké plecia a je ťažké obliecť ho, konfekčnú veľkosť vôbec nezapne,“ prezrádza Sandra. Má dlhé končatiny a potrebuje mať predĺžené saká aj nohavice. „Už robíme spolu dlho, ale priznám sa, že zo začiatku nebolo jednoduché nájsť niečo na jeho postavu.

Na druhej strane, Jaro je šarmantný typ muža a dobre vyzerá aj v obyčajnom čiernom tričku. Nerád experimentuje, nemá rád vzory či vtipné nápisy. Ani to na ňom nevyzerá dobre,“ hovorí. Priznáva však, že tento rok sa jej podaril husársky kúsok. „Nahovorila som ho na vzorované tričko a musím povedať, že to musel chvíľu rozdýchavať. Ale vyzerá v ňom super, takže sa teším, že sa mi ho podarilo presvedčiť.“ Bol to asi najextravagantnejší kúsok, ktorý mal doteraz na sebe. Jaro sa predvedie aj vo vlastnej garderóbe. Z dovolenky v Indonézii si priniesol zopár tričiek, ktoré bude mať na sebe aj v šou.